Deianira: “Jessica e Andrea fingono, a Temptation per soldi”/ La coppia smentisce

Jessica e Andrea bravi attori?

Nient’altro che questo: altro che Temptation Island, altro che reality. A detta di alcuni, quello di Jessica e Andrea sarebbe più un “fintality”, una messa in scena per racimolare un po’ di notorietà. La coppia non avrebbe partecipato al programma per i motivi illustrati all’inizio (e cioè per ritrovare il suo equilibrio dopo l’annullamento del matrimonio); piuttosto, lo avrebbe fatto per una ragione decisamente più terra-terra. Questa, almeno, la tesi della blogger Deianira Marzano: “Questa coppia ha scambiato Temptation Island per una fonte di pubblicità. Lui per il suo negozio di parrucchiere e lei per farsi comprare da lui tutte le borse firmate che le servono. È davvero molto grave soprattutto perché questo ragazzo che scatena pena nelle persone perché piange, in realtà, sta facendo solo una farsa. Ma che piangi a fare? Qua gli unici che devono piangere siamo noi perché volete prenderci in giro!”.

L’accusa: Jessica e Andrea a Temptation Island per soldi

Anche Dagospia ha approfondito la questione: “Jessica e Andrea avrebbero messo in scena una farsa per fare un po’ di soldi. Lei si struscia con un tentatore, lui piange, non solo: i due sarebbero già stati avvistati fuori dal programma mano nella mano. Si amano tantissimo, ma per la fama sono disposti a tutto, ha svelato una persona che afferma di conoscerli”. Di certo, se l’obiettivo era far parlare di loro, Jessica Battistello e Andrea Filomena ci sono riusciti. Sui social network si commenta quasi solo questo, e così anche sui principali siti di gossip. I profili di entrambi sono sotto la lente d’ingrandimento dei fan.

Ed è proprio su Instagram che i due si sono sbilanciati. Così Jessica Battistello: “Tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità”. Anche Andrea Filomena ha esposto la sua versione: “Nessuno dei due si era messo d’accordo, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar”. La stessa redazione, nella persona di Raffaella Mennoia, è intervenuta per frenare il gossip: “Ho visto e letto un sacco di stron*ate negli ultimi giorni di chi li ha avvistati in un ristorante mano nella mano, a chi si è permesso di dire che tutto ero organizzato non so per quale scopo. Non solo dando degli imbecilli a noi, anzi a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione”. Anche il conduttore Filippo Bisciglia ha detto la sua: “Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’, che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA