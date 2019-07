Jessica e Andrea si sono lasciati davvero?/ Lui: “Le chiederei ancora di sposarmi se…” (Temptation Island)

Il falò di confronto è stato fatale per la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island 2019. Per settimane abbiamo visto Andrea soffrire e Jessica gongolare per la sua ritrovata felicità e per le farfalle sullo stomaco e alla fine, quando i due si sono ritrovati al falò di confronto la loro intera vita insieme è volata via. Il fatto che lei abbia annullato le nozze per una serie di paure e di problemi nel suo rapporto di coppia con Andrea ha subito lasciato pensare che le cose non sarebbero finite bene e la conferma è arrivata quattro ore dopo il suo ingresso nel villaggio. Jessica si è subito avvicinata al single Alessandro e da lì tutto è cambiato. Per giorni ha cercato la conferma del suo interesse e la sua voglia di andare oltre Temptation Island, e così è stato poche settimane dopo e questo l’ha spinta a sentirsi forte e pronta a dire no ad Andrea.

JESSICA BATTISTELLO NON SI E’ PENTITA DI NIENTE?

Jessica Battistello ha confermato il suo disinteresse nei confronti di Andrea Filomena senza nemmeno scusarsi per quanto è accaduto visto che quelle emozioni lei non le provava da tempo. Nel suo rapporto con il suo fidanzato niente andava bene. Lei lavava, cucinava e stirava e aspettava in casa il ritorno del fidanzato alla sera, almeno a suo dire, e per lui ha rinunciato alla sua città, alla sua vita e alla sua famiglia fino ad annullarsi. La sicurezza trovata a Temptation Island le ha permesso di tornare a volare e per questo non ha intenzione di chiedere scusa. Dall’altro lato Andrea si è detto convinto che lei non abbia riflettuto sul loro rapporto ma abbia vissuto una storia parallela con il single Alessandro facendogli le corna sotto gli occhi di tutti e senza avere rispetto di chiedere un confronto e chiudere la loro relazione prima (rifiutando il primo falò di confronto). Lei stessa nei giorni scorsi, in un’intervista a Uomini e donne Magazine, ha confermato: “A oggi sto bene, molto. Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. Vedere Andrea stare male non è stato facile, per niente…. lui è un ragazzo con la testa sulle spalle, fedele e di una bontà unica, simpatico, carismatico e sempre pronto ad aiutare il prossimo”. A quanto pare questo non è bastato visto che non sono riusciti a portare avanti il loro rapporto. Clicca qui per ascoltare la sua reazione a caldo.

ANDREA FILOMENA NON HA DIMENTICATO JESSICA DOPO TEMPTATION ISLAND 2019

Dall’altro lato c’è Andrea Filomena che a Temptation Island ha pensato tanto e forse è riuscito a capire che nel suo comportamento c’era qualcosa che non gli ha permesso di vivere al 100% il suo rapporto con Jessica. Sicuramente dai suoi errori non potrà far altro che imparare cambiando l’impostazione di un nuovo, futuro rapporto, ma ripensando a quello che è stato anche lui non ha rimpianti anche se ammette di non essere ancora riuscito a voltare pagina. Nella stessa intervista a Uomini e donne Magazine, Andrea ha rivelato: “Penso che l’amore che ho provato per lei, puro e sincero, non possa sicuramente sparire da un giorno all’altro. Sono rimasto provato da questa esperienza ma ad oggi penso che più che una sfortuna questa sia stata la mia fortuna più grande: aver capito quello che ho vissuto, quello che sto vivendo e quello che potrò vivere”. Adesso il pubblico attende con ansia di rivederlo magari sul trono a Uomini e donne da settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA