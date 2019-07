Jessica e Andrea sono tornati insieme?/ A Temptation Island la fine dell’amore, ma…

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono ritornati insieme? Temptation Island 2019 finora ci ha svelato la decisione della coppia di non proseguire insieme la relazione, grazie ad un falò di confronto in cui lui ne è uscito in qualche modo vincitore. Almeno agli occhi del pubblico, che ha provato una forte simpatia ed empatia nei suoi confronti per via del trattamento ricevuto dall’ex fidanzata. Jessica infatti ha scelto di vivere appieno la sua esperienza nel programma, anche grazie al fatale avvicinamento con Alessandro Zarino, a cui si è affiancata già 48 ore dopo il suo ingresso nel villaggio delle fidanzate. Non è chiaro però se l’autrice del programma, Raffaella Mennoia, abbia parlato proprio di loro nella recente intervista a Uomini e Donne Magazine, rivelando che non si potrà dare nulla per scontato fino alla fine e che non tutte le coppie confermeranno le decisioni prese al falò. Andrea sceglierà quindi di fare marcia indietro? Oppure ha deciso di non ritornare sui suoi passi, preferendo mettere al primo posto la sua dignità? Il punto interrogativo rimarrà tale fino a che il reality non ci svelerà che cosa è accaduto un mese dopo il termine delle riprese.

Jessica e Andrea: Una dichiarazione recente dopo Temptation Island

Fra Andrea Filomena e Jessica Battistello potrebbe essere davvero tutto finito. A confermare la possibilità che la coppia non sia ritornata insieme è in apparenza una dichiarazione recente fatta dal ragazzo a Uomini e Donne Magazine, in cui parla delle emozioni vissute in seguito al falò di confronto. “Man mano che passano i giorni, la sofferenza sta lasciando spazio alla consapevolezza di ciò che è successo”, sottolinea infatti ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicini in questo moento, dagli amici fino alla famiglia. Dato che si parla di sofferenza in atto, seppur in procinto di svanire, si potrebbe pensare che Andrea abbia scelto di non perdonare in alcun modo Jessica. Dopo tutto fra i due non c’era in ballo solo una storia d’amore, ma anche un matrimonio mancato. “Non rinnego nulla di quello che ho fatto e detto”, ha continuato poi parlando dell’umiliazione subita dall’ex fidanzata, che con il single Alessandro Zarino ha fatto delle rivelazioni importanti sull’intimità di coppia. Questo però non ha nulla a che vedere con i sentimenti che Andrea sente di provare ancora oggi, anche se per una Jessica diversa da quella che ha vissuto tramite i pinnettu del programma. Se non avesse manifestato una natura del tutto diversa, non ci sono dubbi sul fatto che le avrebbe chiesto ancora una volta di diventare sua moglie.

Le voci di corridoio dicono che tra Jessica e Andrea…

Le voci di corridoio su Andrea Filomena non mancano, mentre il pubblico è ancora diviso di fronte all’atteggiamento che l’ex fidanzata Jessica Battistello ha avuto a Temptation Island 2019. C’è infatti chi sui social accusa lui di essere un uomo senza determinazione e chi invece punta il dito contro di lei per la facilità con cui ha lo ha rimpiazzato, grazie all’incontro con il single Alessandro Zarino. Intanto c’è chi mormora che Andrea potrebbe sbarcare presto in un altro dei programmi di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Lo richiedono a gran voce tutte le ammiratrici che hanno riconosciuto in lui qualità importanti, come la sincerità e la lealtà verso l’ex compagna, nonostante il duro trattamento ricevuto. Qualità del resto riconosciute dalla stessa Jessica, che a Uomini e Donne Magazine ha rivelato di non essersi sentita bene nel rivedere le puntate e soprattutto assistere alla sofferenza dell’ex fidanzato. Andrea ha le carte giuste per sedersi sul Trono? Molto probabilmente sì, ma è difficile credere che possa rimettersi in gioco pochi mesi dopo la rottura della relazione che, se solo tutto fosse andato bene, sarebbe sfociata in un matrimonio.



