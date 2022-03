Jessica e Barù, intimità nella capanna dell’amore/ Video Gf Vip: movimenti sospetti…

Prosegue il tira e molla tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani al Grande Fratello Vip. L’ultima novità è la capanna che hanno costruito ieri sera per appartarsi senza essere ripresi dalle telecamere. I due si sono fatti aiutare da Soleil Sorge e Lulù, poi hanno trascorso un po’ di tempo insieme lontano da occhi e orecchie indiscreti. Tanta la curiosità di telespettatori e coinquilini. A questi ultimi Jessica ha spiegato cos’è successo questa mattina, durante la colazione. “Siamo stati un’oretta. È partito tutto perché lui ieri al confessionale con Lulù e Sole ha detto: stasera voglio fare la tenda per me e Jessica. Lulù gliel’ha fatta veramente e lui ci è andato”.

Jessica si siede sopra Barù e lo provoca/ Gf Vip, lui "Ci strusciamo un po' insieme?"

Quando Jessica l’ha vista ha stentato a credere ai suoi occhi: “Io pensavo fosse uno scherzo, mi stavo struccando. Lulù mi fa: guarda, ti ho fatto la tenda e Barù ti sta aspettando”. Allora senza esitare ci è entrata: “Abbiamo parlato senza microfono”.

JESSICA, BARÙ E LA CAPANNA DELL’AMORE…

In molti sui social sospettano che Jessica Selassiè e Barù Gaetani possano essere andati oltre dentro la capanna costruita al Grande Fratello Vip. Anche perché le immagini mostrano strani movimenti. Di sicuro, la ‘principessa’ è sembrata molto soddisfatta del confronto avuto col coinquilino, perché pare sia riuscita a trovare le risposte alle domande che si accumulavano. “Ho capito tutto, per fortuna, tutto. Mi ha parlato finalmente invece di dire mezze frasi, mezze parole”.

Jessica fa fuori Manila e Miriana/ Pronostico al "femmile" ma tradimenti inaspettati

Allora Manila Nazzaro le ha chiesto se una volta usciti dal Gf Vip i due si fidanzeranno. Jessica ha spiegato che è prematuro dirlo, ma sicuramente si vedranno. Nessun riferimento però ad eventuali effusioni all’interno della ‘capanna dell’amore’. “Ci siamo abbracciati, siamo stati bene”, si è limitata a dire Jessica. La scena ha ricordato quella di Pietro Tarricone e Cristina Plevani nella prima edizione del reality, ma non è chiaro se sia andata a finire allo stesso modo tra Jessica e Barù.





© RIPRODUZIONE RISERVATA