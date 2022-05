Jessica e Barù, segnali di avvicinamento?/ Lui posta una foto della Selassié e…

Jessica Selassiè e Barù di nuovo vicini?

Il Grande Fratello Vip 6 ha chiuso i battenti ormai da mesi eppure l’attenzione sulla vincitrice, Jessica Selassiè, e sulla possibile storia d’amore con Barù continua a tenere alta la curiosità. Tutti si chiedono cosa sia davvero accaduto dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà e se ci sia ancora una reale speranza di poterli vedere insieme non come amici ma come fidanzati. Di certo le ultime mosse riaccendono le speranze dei fan dei ‘Jerù’.

Dopo l’incontro tra Jessica e Barù all’inaugurazione del ristorante di quest’ultimo, la Selassiè torna a stuzzicare la curiosità dei follower postando una foto molto particolare. È in realtà Barù a pubblicare su Instagram, attraverso una story, la bocca di Jessica mentre mangia un arrosticino cucinato da lui. Uno scatto che Jessica ha ripostato sul suo profilo, aggiungendo la didascalia “Fotografo d’eccezione…”

Jessica Selassiè e Barù: il web spera ancora nella storia d’amore

Inutile dire che lo scatto postato da Barù e il gesto di Jessica Selassiè di ricondividerlo ha fatto impazzire i fan che ora si chiedono se questo sia il segnale di un avvicinamento tra i due. Purtroppo al momento lo scatto va preso per ciò che è, non essendoci altre prove. Va ricordato che solo pochi giorni fa si parlava di un presunto flirt tra Jessica Selassiè e il modello Simone Bonaccorsi. Alle pagine di Novella 2000, lui però smentiva tutto così: “Non è vero, lo posso garantire. Con Jessica c’è solo un rapporto di amicizia e nient’altro. Purtroppo la gente commenta, scrive senza sapere la verità, pertanto è giusto dire le cose come stanno seriamente.”

