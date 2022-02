Jessica e Barù sempre più vicini/ Festa al Gf Vip: balli sensuali e movenze sexy

Continua il lento ma costante avvicinamento fra Jessica Selassiè e Barù nella casa del Grande Fratello Vip 2021. La Principessa non ha mai negato un interessamento nei confronti del tenebroso foodblogger, e più volte nelle ultime settimane ha esternato i suoi apprezzamenti verso Barù. La sorella di Lulù e Clarissa non è però l’unica interessata al nipote di Costantino della Gherardesca, visto che anche Delia Duran si è mostrata spesso e volentieri in atteggiamenti intimi con lo stesso, fino al famoso bacio prima negato poi confessato, avvenuto la scorsa settimana.

Delia Duran, per correttezza di informazioni, ha svelato di aver baciato il vippone per far ingelosire proprio Jessica, di conseguenza non è ben chiaro se l’interesse reciproco sia reale o meno. La cosa certa è che fra Barù e Jessica scorre del tenero, e a confermarlo per l’ennesima volta, quanto accaduto nelle scorse ore, durante una delle tante serate organizzate dagli autori del Grande Fratello, proprio per scaldare l’atmosfera. I due si sono ri-avvicinati molto, ed hanno ballato in maniera sensuale a ritmo di danza.

JESSICA E BARU’ SEMPRE PIU’ VICINI, INTANTO DELIA SCONVOLGERE GLI EQUILIBRI…

Ovviamente gli atteggiamenti di Jessica non sono passati inosservati agli occhi degli altri inquilini, e soprattutto a quelli di Delia, che poco prima si era confidata con Nathaly Caldonazzo, spiegando appunto di aver baciato Barù solamente per far ingelosire la Princess. Peccato però che il foodblogger non sembra ancora pronto a lasciarsi andare, in un senso o nell’altro, nonostante abbia dichiarato più volte i propri apprezzamenti verso Jessica, e nel contempo, non rifiutando la moglie di Alex Belli. Si sta formando all’orizzonte un nuovo triangolo nella casa del Grande Fratello? Chi può dirlo, la cosa certa è che la modella e attrice venezuelana ha stravolto i meccanismi della casa più spiata d’Italia, facendo perdere la testa a numerosi uomini al suo interno.

Alessandro Basciano, ad esempio, negli scorsi giorni aveva confidato a Sophie Codegoni (anche se forse soprattutto per farla ingelosire) di voler di fatto provarci con la moglie di Alex Belli, e fra i tanti pretendenti vi sarebbe anche il giovane Antonio Medugno, uno degli ultimi concorrenti della casa del Gf Vip. Katia Ricciarelli, a riguardo, ha chiesto alla Duran se fosse attratta dal tiktoker, e lei ha replicato: “Sì mi piace, tu come fai a saperlo?!“. Insomma, più amore libero di così…





