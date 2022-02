Jessica e Baru: “si è messo a cucchiaio”/ Rivelazioni ‘hot’ a Sophie al GF VIP

Jessica e Barù sempre più vicini al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la principessa Selassiè ha confessato a Sophie e Alessandro di un avvicinamento da parte del nipote di Costantino Della Gherardesca. “Era un cucchiaio agitato ragazzi” – dice Jessica a Sophie che aveva notato la posizione di Barù. Poi la Selassiè confessa: “ad un certo punto si è messo a cucchiaio, più di una volta”. Tra i due la complicità è sempre più forte e negli ultimi giorni si sono talmente avvicinati a tal punto da scambiasi quasi un bacio. Jessica ha un gran voglia di baciarlo, ma Barù tentenna anche se poco dopo le dice: “sento un’energia così forte da te…è l’amore”. Eppure proprio il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rivelato a Soleil di non essere interessato ad iniziare alcuna relazione nella casa del GF VIP.

“Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute” – ha detto Barù su Jessica.

Barù e Jessica: è amore oppure no al Grande Fratello Vip?

Il rapporto tra Jessica e Barù all’interno della casa del Grande Fratello Vip sta cambiando. Avvicinamenti e silenzi tra i due, ma qualcosa non quadra visto che più volte il nipote di Costantino Della Gherardesca ha sottolineato di non voler avere alcuna storia nella casa. Proprio rivolgendosi a Jessica ha detto: “hai capito cosa ti ho detto ieri sera non l’avevi capito cioè veramente… perché tu non cogli quella cosa” – che ha replicato – “no perché tu non sei stato chiaro… sono stupida l’hai capito… tu hai detto due cose diverse”.

Allora Barù ha detto: “non ho detto due cose diverse ti ho guardato negli occhi e ti ho detto qualcosa che se… forse ieri sera ero un po’ ambiguo sì…” – stuzzicando Jessica- “…però se qualcuno ti guarda così e ti dice così magari capisce. Oggi hai capito? però sono stata tutto il giorno in confusione scusami ma te lo devo dire e mi rodeva il c**o”. Cosa succederà?



