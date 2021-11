Jessica e Clarissa Selassiè, lite con Lulù al GF Vip/ “Non rompere i cog*ioni”

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra le sorelle Selassiè. Dopo aver cominciato l’avventura come unico concorrente, Jessica, Lucrezia e Clarissa sono diventate tre concorrenti singole e nel gioco saranno l’una contro l’altra. Ieri sera, così, durante la preparazione della cena, complice il nervosismo di Katia Ricciarelli, Jessica e Clarissa hanno inveito contro Lulù. Quest’ultima, di fronte alle lamentele della Ricciarelli che chiedeva di poter mangiare la pizza senza aspettare la carne che non avrebbe consumato, ha provato a mediare con la sorella Jessica, responsabile del turno di cucina.

Manuel Bortuzzo "Io e Lulù? Solo show in puntata"/ Ma la abbraccia a letto: polemica!

Lulù ha così provato a far capire a Jessica che Katia, in quanto più grande, avrebbe dovuto mangiare all’ora giusta. “Lei fa solo tre pasti al giorno e non fa merenda. E’ normale che a cena abbia fame”, sono state le parole di Lucrezia. Jessica e Clarissa, nervose per aver già discusso con Katia per la “questione pizza” perdono la pazienza puntando così il dito contro la sorella.

Jessica Selassié contro Manuel Bortuzzo/ "Non ha mai fatto nulla per Lulù"

Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè, lite al Grande Fratello Vip 2021

Non è la prima volta che Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè litigano tra loro. Come accade in tutte le famiglie, le sorelle Selassiè non vanno d’accordo su tutto. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, però, per la prima volta, hanno discusso per una dinamica della casa. Di fronte al tentativo di Lulù di far capire le ragioni della Ricciarelli, Jessica ha perso letteralmente la pazienza.

“Non rompere i cog*ioni”, ha detto la maggiore delle sorelle Selassiè. “Poi rispondo male anche a te che sei mia sorella”, ha aggiunto spiegando di essersi innervosita di fronte alla presenza di Katia in cucina e al suo tentativo di prendere la pizza prima di tutti. Anche la reazione di Clarissa è stata abbastanza forte nei confronti di Lulù che ha poi chiuso la questione tornando a parlare con le sorelle dopo cena. Cliccate qui per vedere il video.

Lulù Selassié/ Mille attenzioni per Manuel Bortuzzo: "è pesante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA