Jessica e Sergio Capozzi, Matrimonio a prima vista/ Lei “Non ostacolerò i tuoi sogni”

Una delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista è quella formata da Jessica e Sergio Capozzi. Lei, imprenditrice 32enne di Segrate, lui sviluppatore franchising milanese di 35 anni, oltre a condividere la stessa terra, secondo gli esperti che li hanno messi insieme – almeno sulla carta – avrebbero tanto in comune al punto da riservare alla coppia l’84% di affinità. E’ soprattutto nello stile comunicativo e nell’intimità psichica ad avere parecchio feeling, ma il resto lo scopriremo nel corso della loro conoscenza di circa un mese, al termine della quale decideranno ufficialmente se proseguire nella loro vita coniugale o se interrompere la conoscenza con un sonoro divorzio.

I due “sconosciuti”, intanto, sono convolati a nozze e questa è stata per loro anche l’occasione per potersi vedere per la prima volta e potersi guardare dritti negli occhi. Un momento intimo preceduto dalla grande emozione reciproca e seguito dallo scambio delle emozionanti promesse che potrebbero segnare anche il loro percorso televisivo.

JESSICA E SERGIO CAPOZZI: LE LORO PROMESSE DI MATRIMONIO

Concretezza è la parola d’ordine di Sergio nel corso delle promesse destinate a Jessica durante il loro matrimonio, pochi istanti dopo essersi incontrati per la prima volta. Occhi negli occhi, il neo sposo non ha nascosto le difficoltà legate alla loro esperienza, restando anche in questo momento con i piedi ben saldi a terra, ma si è detto molto propositivo rispetto al loro futuro insieme: “Promettere a una sconosciuta è sempre difficile. Ho voglia di costruire e di rendere ogni secondo di questa esperienza che stiamo vivendo come un’opportunità”. Jessica, di contro, ha subito messo le mani avanti ed ha puntato sull’indipendenza, ribadendo l’intento di lasciarlo sempre libero seppur al suo fianco: “Non ostacolerò mai nessuno dei tuoi sogni. Combatteremo al fianco per trasformarli in obbiettivi vincenti”. Gli spettatori che hanno assistito alla loro unione hanno apprezzato sin da subito la coppia formata dai milanesi Jessica e Sergio considerati “i meno scontati” rispetto alle altre due coppie che hanno deciso di mettersi in gioco in questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista.

