Jessica e Sergio, Matrimonio a Prima Vista Italia 2021/ Dopo la crisi torna il sereno?

Jessica e Sergio confermeranno la loro scelta a Matrimonio a Prima vista Italia? Il programma, esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, ha permesso a Jessica e Sergio di diventare marito e moglie senza mai essersi conosciuti e visti prima. Grazie all’intuito di un team di esperti composto dal lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi, la coppia è stata “formata” partendo da una serie di compatibilità. Una conoscenza fatta di alti e bassi: la coppia, infatti, sembra avere due prospettive completamente differenti. Non solo, Jessica è alla ricerca di un uomo deciso su cui poter fare affidamento rivelando di essere attratta da uomini attenti, premurosi e dolci.

Davide e Martina/ Un abbandono a Matrimonio a prima vista Italia o usciranno insieme?

Le parole di Jessica hanno spinto Sergio a fare un repentino cambiamento di comportamento. Una decisione che potrebbe spingere la sposa nuovamente tra le sue braccia. Nonostante gli alti e i bassi, Jessica e Sergio hanno recuperato e l’happy ending tra i due non è da escludere. Proprio i coach parlando di Jessica hanno ricordato: “ha chiesto un uomo anche molto più grande di lei, noi abbiamo pensato di scegliere un uomo maturo per lei ma che non avesse le stigmate di una figura paterna, di un padre poi non se ne fa nulla”.

Dalila e Manuel/ Divorzio a Matrimonio a prima vista Italia 2021

Jessica e Sergio insieme a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021?

Jessica e Sergio confermeranno la loro decisione a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021? I due novelli sposi sono chiamati ad esprimersi sul futuro del loro rapporto. Il pubblico è diviso: c’è chi pensa che la coppia sia fatta per stare insieme e chi, invece, non ha alcun dubbio: i due si lasceranno. Cosa succederà? Jessica confermerà il suo amore per Sergio oppure decideranno di uscire dal programma come divorziati? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata del programma di successo di Real Time.

LEGGI ANCHE:

Matrimonio a prima vista Italia 2021, 7a puntata/ Diretta: reunion di Sergio e Jessica, Davide e Martina e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA