Jessica e Sergio/ Restano insieme o si lasceranno a Matrimonio a prima vista 2021?

Jessica e Sergio sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia, il programma esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Un team di esperti composto dal lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi hanno formato tre coppie scegliendo fra 6 single che hanno deciso di mettersi in gioco sposando un perfetto sconosciuto e incontrando il proprio partner direttamente il giorno delle nozze sull’altare.

Le cose tra Jessica e Sergio proseguono tra alti bassi e durante l’ultima puntata le cose non sono andate alla grande, visto che la coppia ha avuto un confronto molto acceso riguardante il futuro insieme. I due hanno delle prospettive molto diverse a cui si aggiunge il fatto che Jessica non vede in Sergio un uomo su cui poter contare. Non solo, la donna non nasconde di non provare una forte attrazione fisica se si trova di fronte un uomo attento, premuroso e dolce.

Sergio e Jessica: marito e moglie anche dopo Matrimonio a Prima Vista?

Nella nuova puntata però Sergio sorprenderà Jessica con un atteggiamento completamente diverso. Dopo essersi confrontato con un esperto del programma, infatti, Sergio si comporterà diversamente con la moglie. Basterà questo per far scattare a Jessica un’attrazione verso di lui? Non solo, stando alle anticipazioni Sergio si confronterà anche con i genitori della moglie e in particolare il padre vedendoli insieme comincerà a pensare che la figlia sia prossima all’innamoramento. Sarà davvero così?

Che dire i presupposti per una vita fuori dal programma ci sono tutti per Jessica e Sergio. Seppur partiti all’inizio male, i due hanno recuperato e potrebbero davvero decidere di proseguire questo loro percorso di vita insieme anche una volta spente le telecamere del programma. Del resto gli esperti ci avevano visto lungo: “Jessica ha chiesto un uomo anche molto più grande di lei, noi abbiamo pensato di scegliere un uomo maturo per lei ma che non avesse le stigmate di una figura paterna, di un padre poi non se ne fa nulla”.

