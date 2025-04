Federico Balzaretti in passato è stato legato per tantissimo tempo a Jessica, ex fidanzata e compagna di vita con cui ha costruito una bellissima famiglia. Dal loro amore, infatti, sono nate le prime due figlie dell’ex calciatore: Lucrezia nel 2006 e Ginevra Vittoria nel 2008. Nonostante la nascita delle bambine la coppia è entrata in crisi e col passare del tempo decidono di porre fine alla loro relazione.

Dopo la fine dell’idillio con la ex fidanzata Jessica, l’amore torna a bussare al cuore di Federico Balzaretti che si innamora perdutamente di Eleonora Abbagnato conosciuta grazie ad un amico in comune. Un incontro che lascia il segno visto che nel giro di un anno i due decidono di sposarsi con una bellissima cerimonia tenutasi a Palermo e poco dopo diventano genitori di Julia. Qualche anno dopo, nel 2015, arriva anche Gabriel.

Federico Balzaretti: dalla ex fidanzata Jessica alla famiglia allargata con Eleonora Abbagnato

Una bella famiglia allargata, visto che Eleonora Abbagnato ha sempre accolto con amore le figlie di Balzaretti nate dalla relazione con la ex Jessica. La etoile però non ha mai voluto farsi chiamare mamma come ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera: “di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. È una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo. La madre biologica aveva altro da fare”.

La fine della storia d’amore con la ex Jessica arriva in un momento molto difficile e delicato per Federico Balzaretti che, giovanissimo, è costretto a lasciare il mondo del calcio in seguito ad un infortunio. A soli 33 anni, dopo una straordinaria carriera passata tra Torino, Juventus e Roma, Balzaretti è costretto a ritirarsi per un grave infortunio. “Ho pianto con i miei compagni della Roma e con mia moglie Eleonora” – ha confessato l’ex calciatore che ha precisato – “non l’ho fatto davanti alla mie figlie”. A stargli accanto c’è sempre stata Eleonora Abbagnato che, parlando proprio del marito e compagno di vita, ha ammesso “è un padre fantastico. Lo risposerei ogni mese”.

