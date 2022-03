Jessica fa fuori Manila e Miriana/ Pronostico al “femmile” ma tradimenti inaspettati

Si avvicina sempre di più la finale del Grande Fratello Vip e tutti i concorrenti iniziano a fare dei pronostici su chi prenderà parte alla tanto attesa finale del reality. Mentre molte concorrenti donne erano sulle scale del giardino della casa Jessica Selassié si è lanciata in un pronostico in merito a quanto potrebbe accadere il 14 marzo: “ Secondo me, questo è il gruppo delle finaliste, non per dirvelo eh?”.

Insieme alla principessa, le altre concorrenti presenti erano Lulù Selassié e Delia Duran che si sono già assicurate un posto in finale, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. La frase di Jessica ha fatto divertire molto le sue coinquiline che hanno iniziato a fantasticare su un’ipotetica finale del Grande Fratello Vip tutta al femminile.

Finale interamente femminile al Grande Fratello Vip? Jessica fa fuori Manila e Miriana

L’unica concorrente con un po’ di dubbi sulla frase detta a Jessica Selassié è stata Soleil Sorge che ha detto: “Neanche un uomo? In Italia? Al Grande Fratello? Non lo so…magari! Sarebbe la rivoluzione ed anche per come è iniziato questo, con tutte, tantissime donne e pochi uomini. Sarebbe proprio il coronamento più bello”. I concorrenti uomini ancora rimasti in gara al momento sono Giucas Casella, Barù e Davide Silvestri che è attualmente in nomination a rischio eliminazione. Durante tutta la durata del reality il divario tra il numero delle concorrenti è sempre stato molto evidente a tal punto che tutti i nuovi ingressi sono stati quasi sempre uomini per cercare di riequilibrare la proporzione.

L’ipotesi di una finale tutta al femminile di Jessica Selassié è piaciuta anche a sua sorella Lulù che, forte del suo posto in finale, ha commentato: “Pensa che fig*ta!”. L’ipotesi ha allettato anche la fantasia di Sophie Codegoni che ha evidenziato: “Questa è stata l’edizione delle donne. Alla fine le donne hanno litigato, si sono amate, si sono baciate tutto noi donne!”. Le concorrenti escluse da questo discorso sono state Manila Nazzaro e Miriana Trevisan con le quali tutte le ragazze coinvolte non hanno instaurato un buon rapporto, soprattutto alla luce delle ultime discussioni.



