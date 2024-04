Jessica Gunning, chi è l’attrice di Baby Reindeer/ Nella serie tv Netflix interpreta la stalker Martha

Jessica Gunning è l’attrice protagonista di Baby Reindeer, una delle serie tv Netflix più popolari del momento e che ha come tema lo stalking. Si tratta di un’attrice tv e teatrale inglese che nella serie interpreta Martha, la “stalker”. In carriera Jessica Gunning ha recitato anche in altre serie tv come White Heart e What Remains, oltre che a Black, ed ha vestito anche il ruolo di Shirley Allerdyce nella serie Fortitude di Sky Atlantic. Nata l’1 gennaio del 1986 in quel di Holmfirth, nel West Yorkshire (Inghilterra), durante la sua gioventù ha studiato presso la Holmfirth High School di Huddersfield, per poi iscriversi al Rose Bruford College, dove nel 2007 si è laureata.

I suoi primi passi li ha mossi a teatro, precisamente al National Theatre con lo spettacolo Molto rumore per nulla e poi “Major Barbara”, mentre in tv l’esordio è arrivato con una comparsa in un episodio della serie tv Doctor Who. In seguito è apparsa anche in Mutuale Friends per poi interpretare il ruolo di Angela in Law & Order: UK nel 2009. Fra le varie recitazioni anche il passaggio nel 2012 alla BBC con White Heat e poi con What Remains.

JESSICA GUNNING, CHI È L’ATTRICE DI BABY REINDEER: LA SERIE TV GLI HA FATTO RAGGIUNGERE LA MASSIMA POPOLARITÀ

Risale invece al 2013 la recitazione nei film “Pride”, candidato ai Golden Globe e ai BAFTA, mentre l’anno seguente è entrata nel cast del film That Day We Sang, scritto e diretto da Victoria Wood. Risale infine al 2019 l’esibizione insieme a Cate Blanchett al National Theatre nella pièce When We Have Sufficiently Tortured Each Other, scritta da Martin Crimp e diretta da Katie Mitchell, così come ricorda SkyTg24.it.

Con Baby Reindeer su Netflix ha senza dubbio raggiunto il massimo della sua popolarità visto che viene considerata la sua più grande prova da quando recita. Nella stessa veste i panni di Martha una ragazza che inizia a perseguitare un barista aspirante comico, che diventa quindi vittima della giovane, convinta di poter diventare la sua fidanzata.

