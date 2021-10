Jessica Hailé Selassié innamorata di Samy Youssef/ Prossima coppia del GF Vip? Intanto con Soleil…

Quanto durerà la tregua tra Jessica Hailé Selassié e Soleil Sorge?

Non si è placata la tensione tra Soleil Sorge e Jessica Hailé Selassié iniziata la settimana scorsa per un banale motivo. Jessica aveva deciso di discutere di atteggiamenti che da parte di alcuni coinquilini non erano accettabili. Trovandosi a tavola e approfittando della presenza di tutto il gruppo, la principessa aveva tirato fuori la mancata igiene e la poca collaborazione di alcuni elementi all’interno della Casa. Soleil si era alzata dal tavolo con il piatto in mano, dicendo che sarebbe andata in giardino da sola a mangiare in santa pace. Questo comportamento ha stizzito Jessica e nemmeno in puntata con il confronto la situazione è migliorata.

Sophie, Nicola, Jessica e Soleil si ritrovano in giardino e tornano a parlare dell’attrito che c’è tra la ex tronista di Uomini e Donne e la Princess. A Soleil non sono piaciute le parole di Clarissa che parlando con Jessica le ha consigliato di non mettersi contro di lei perché è forte e Jessica ha risposto che è odiata da tutti. Parole che a Sorge hanno fatto male. Alla fine le due ragazze si sono chiarite. Quanto durerà la tregua?

In puntata Jessica Hailé Selassié nomina Andrea per esclusione, mentre lei viene nominata da Soleil per alcune incomprensioni. Il pubblico si sta affezionando a Jessica, soprattutto adesso che è nato un feeling con Samy Youssef. I ragazzi si sono incontrati nella stanza arancione e hanno dormito insieme per la prima volta. La vicinanza dei due ragazzi lascia intendere che fra loro stia nascendo un’intesa particolare. Sui social in molti si chiedono che rapporto c’è tra di loro, è solo un fuoco di paglia o sarà la nuova coppia della Casa?

Nella prossima puntata del GF saremo curiosi di vedere se davvero tra Samy e Jessica stia nascendo qualcosa che vada oltre l’amicizia. Il modello nel frattempo si è confidato con Ainett dicendole che Jessica è molto educata e rispettosa nei suoi confronti, non si è lasciata trasportare dal sentimento ma ha preferito mantenere le dovute distanze, anche se lui desiderava baciarla.



