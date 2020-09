Jessica, lite con Facundo a Uomini e Donne/ “Io faccio l’uomo? Magari lo diventerò”

Prima lite a Uomini e Donne per la tronista Jessica. Se con Davide la conoscenza procede a gonfie vele, la tronista si scaglia con Facundo, il corteggiatore argentino con cui non sembrerebbe esserci molta simpatia. “Jessica ti è arrivato un messaggio da parte di Facundo che ti dice che hai un atteggiamento maschile. Te lo dice in modo carino e gentile, ma te lo dice“, spiega Maria De Filippi alla tronista. “Sono una donna con carattere ed io cerca un uomo che stia con me e che mi addolcisca. Vedrai che se riuscirò a trovare un uomo qui dentro, diventerò piccola così“, spiega Jessica. “Secondo me tu vuoi essere uomo”, insiste Facundo. “Magari lo divento, non si sa mai nella vita” – replica la tronista che poi aggiunge – “Ho fatto tanti cambiamenti e non ci sarebbe niente di male”.

JESSICA E FACUNDO, LITE A UOMINI E DONNE: SOPHIE CODEGONI…

Botta e risposta tra Facundo e Jessica nell’ultima parte della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 14 settembre. “Ma tu cosa vuoi?”, chiede seccato il corteggiatore. “Tu cosa vuoi? Tu sei venuto qua”, gli fa notare Jessica. Facundo continua a punzecchiare la tronista dicendole che non sta cercando realmente un uomo, ma un amico. “Ne ho tanti di amici. Io ho tanto carattere. Siete abituati alle donne troppo calme”, sbotta la tronista cambiando poi argomento e concentrandosi sulle eliminazioni. Sia Jessica che Sophie Codegoni decidono di mandare a casa alcuni corteggiatori. Sophie decide di tenere Facundo, ma fa una rpecisazione: “Non mi è piaciuta la frase che hai detto a Jessica”. Facundo accetta le parole di Sophie a cui, però, da dell’insicura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA