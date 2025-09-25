Luca Gaudiano ospite a La Volta Buona: chi è la fidanzata del cantante

Oggi, 25 settembre, Luca Gaudiano, cantautore pugliese noto per la sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2021 con il brano “Polvere da sparo”, sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Oltre alla musica, probabilmente Gaudiano parlerà anche della sua vita privata, e in particolare della sua relazione con Jessica Lorusso, la fidanzata con cui condivide non solo la quotidianità ma anche la passione per il canto. Ma, chi è esattamente la donna la fianco del giovane cantautore?

Jessica è una cantante e attrice teatrale, che ha iniziato il suo percorso artistico studiando presso la Da.Re.C Academy di Gino Landi a Roma, dove si è specializzata in canto e recitazione. La sua carriera l’ha portata a esibirsi in diversi musical e spettacoli, tra cui “Green Day’s American Idiot. Entrambi pugliesi, la loro storia d’amore è diventata pubblica nel giugno 2024, quando hanno annunciato la relazione con un reel su Instagram, definendosi ufficialmente “fidanzati“.

Luca Gaudiano ospite a La Volta Buona: chi è la fidanzata

Oltre alla musica, Luca e Jessica hanno condiviso anche un’esperienza sul palco. Difatti, insieme hanno interpretato i protagonisti del musical “Una volta nella vita (Once)” con la Compagnia della Rancia, raccontando proprio una storia d’amore. Nella vita di tutti i giorni, invece, secondo quanto è possibile vedere sui social, sono una coppia affiatatissima. Non solo, sono anche padroni di due barboncini, Ragù e Béchamel, segno di quanto la loro relazione sia seria e stabile. Gaudiano parlerà della sua fidanzata a La Volta Buona? Chissà…