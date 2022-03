Jessica, Lulù e Clarissa Selassié/ “Papà è in carcere, confidiamo nella giustizia”

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié a “Verissimo”, su Canale 5, hanno raccontato ai microfoni della trasmissione di Silvia Toffanin la loro storia. A rompere il ghiaccio è stata Lulù, che ha detto: “Avrei voluto vincere il GF Vip, è ovvio. Per me è però come se avessi vinto io, perché Jessica è mia sorella e la famiglia Selassié ha vinto comunque. Quando ho saputo dell’arresto di nostro padre è stato un trauma, ma abbiamo cercato tra di noi di confortarci, di darci affetto in famiglia. Di certo non eravamo felici. Se non fossimo nobili sarebbe un problema? No, non essere principesse non significa essere brutte persone”.

Jessica ha aggiunto: “Sapevamo che qualcuno avrebbe potuto mettere in discussione le nostre origini, ma la nostra famiglia ha rilasciato un comunicato stampa in cui viene spiegato tutto ciò che è stato messo in dubbio. Ci sono documenti che nelle sedi opportune potranno essere verificati da giornalisti o comunque da chi di dovere. Non millantiamo discendenze inesistenti”.

JESSICA, LULÙ E CLARISSA SELASSIÉ: “ATTENDIAMO IL PROCESSO A NOSTRO PADRE”

Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè hanno aggiunto: “Il primo a supportarci nella nostra avventura è stato proprio nostro padre. Lui è ancora in carcere e stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso. All’inizio ci sentivamo in colpa di aver accettato di partecipare al programma, ma noi attendiamo il processo. Come uomo ammiriamo nostro padre, ci ha dato la vita ed è tutto per noi. Gli vogliamo un bene infinito. Quello che sarà, poi, sarà”.

Sogni nel cassetto? Jessica vorrebbe diventare conduttrice di un talk show, Lulù spera di diventare una cantante e di trascorrere la sua vita con Manuel. Clarissa, infine, vorrebbe lavorare ancora con le sorelle e crescere ancora come donna: “Voglio essere felice e proseguire questa avventura bellissima”.

