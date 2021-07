Jessica Malena, moglie di Immobile/ Tra le wags più amate d’Italia

Jessica Malena è senz’altro una delle wags più famose tra quelle della Nazionale italiana. La donna è diventata una vera e propria rstar in occasione delle partite di Euro 2020 e non ha fatto mancare il proprio appoggio a suo marito, il centravanti della Lazio Ciro Immobile. Conosciamola meglio e diamo un’occhiata alle situazioni più recenti che l’hanno vista protagonista…

Jessica Malena è nata in provincia di Chieti, nella cittadina di Bucchianico, e ha sempre nutrito il sogno di diventare una criminologa affermata. Non è riuscita a completare gli studi, ma si è rifatta con gli interessi grazie alla conoscenza di Ciro Immobile, con il quale è scattato il colpo di fulmine reciproco. I due fanno coppia fissa a partire dal 2014 e non si sono più lasciati. La coppia ha tre figli, di nome Michela, Giorgia e Mattia. Il loro amore va a gonfie vele e i due non perdono occasione per farsi notare sui vari profili social. La bella Jessica sa come ricevere sempre più consensi grazie a un fisico mozzafiato e a messaggi molto profondi. Lei ha dimostrato il suo amore per Ciro anche durante la prima partita dell’Italia agli ultimi europei, un 3-0 inflitto alla Turchia con rete anche della punta di Torre Annunziata.

JESSICA MALENA, LA MOGLIE DI CIRO IMMOBILE

Jessica Malena, infatti gli ha dedicato un post sul suo profilo social, all’interno del quale ha elogiato il suo amato Ciro Immobile per aver segnato un gol e un assist, suggellando un’ottima prestazione. Non a caso, il calciatore si è fatto disegnare un tatuaggio con il volto di sua moglie, in modo da averla con sé anche sul terreno di gioco. In un’intervista rilasciata diverso tempo fa, Immobile ha parlato del suo rapporto con Jessica Malena e di litigi che avvengono in seguito a vere e proprie sciocchezze. Anche lei ha confermato tali situazioni, che però non mettono assolutamente a rischio un amore che appare sempre più saldo e sereno. Jessica e Ciro formano, infatti, una delle più belle coppie del mondo del calcio e dello sport in genere.

