Jessica, Mattia e Nicole, figli Totò Schillaci/ I rapporti del padre con mamma Rita Bonaccorso

Jessica, Mattia e Nicole, ecco chi sono i figli di Totò Schillaci avuti da Rita Bonaccorso

Jessica, Mattia e Nicole sono i figli del celebre calciatore Totò Schillaci, attualmente impegnato a Pechino Express 2023 con la compagna Barbara Lombardi. In passato l’ex giocatore azzurro è stato sposato con Rita Bonaccorso, dalla quale ha avuto appunto tre splendidi figli. Nonostante il divorzio, avvenuto a metà degli anni novanta, Totò Schillaci e la sua ex moglie sono sempre andati d’amore e d’accordo, aiutandosi reciprocamente anche dopo la fine della loro relazione.

Quando Rita ha avuto dei problemi legati ad un debito, l’ex calciatore si è prodigato per aiutarla economicamente, nella fattispecie per comprare la casa in cui viveva e tenerla per i suoi figli. Ma l’ex moglie non ha mai accettato perché si professava vittima di un’ingiustizia.“Io e mia sorella siamo cresciuti lì dentro, tutti i ricordi sono lì dentro”, ha raccontato all’epoca uno dei due figli Mattia. “E’ da apprezzare una donna che è sola, esce le unghie, che lotta al cospetto di tutto e tutti. Io credo che neanche un uomo avrebbe il coraggio di fare quello che fa mia madre. Mia madre rispetta le leggi”.

Totò Schillaci sempre vicino alla sua ex Rita Bonaccorso e ai suoi figli Jessica, Mattia e Nicole

Mattia, uno dei figli di Totò Schillaci, ha sempre speso parole al miele per il padre, sottolineando la sua vicinanza durante le problematiche vissute da mamma Rita per quanto concerne la casa. Quest’ultima, a proposito dello spiacevole episodio accaduto qualche tempo fa, ha raccontato di essere stata male e di aver subito anche un furto: “Ero fuori, mi ero allontanata perché non stavo bene, avevo capogiri e vomitavo in continuazione. Sono stata ricoverata in ospedale. Quando sono tornata, ho trovato il cancello aperto, le vetrate aperte, erano entrati i ladri”. Insomma nonostante le molteplici disavventura, Rita e i suoi figli hanno sempre avuto vicino Totò Schillaci.

