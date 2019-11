Jessica Mazzoli difende Francesca de Andrè/ “Mi sono sottomessa? Lei non è pazza!”

Il percorso al Grande Fratello 16 di Jessica Mazzoli non è stato semplice soprattutto perché, alla fine, la bella cantante ha lasciato il programma per via di un malore e di un ricovero che non le hanno permesso di tornare in casa. Alla fine, però, è venuto a galla che è stato un mix di cose a farla scappare dal programma e, chissà, che tra queste non ci sia stata anche Francesca de Andrè. Le due hanno litigato spesso e proprio Francesca de Andrè non si è tirata indietro quando è stato il momento di offendere la sua collega e coinquilina proprio in seguito ad una nomination. La Mazzoli all’epoca la nominò proprio perché si è sentita abbandonata da quella che riteneva un’amica e in tutta risposta la De Andrè non gliele ha mandate di certo a dire: “Falsa e subdola, io ti ho difeso. Fai bene a sentirti in colpa, fai bene a piangere”.

JESSICA MAZZOLI DIFENDE FRANCESCA DE ANDRE’ SUI SOCIAL

In seguito a queste parole Jessica Mazzoli è scoppiata a piangere e proprio sui social, qualche ora fa, qualcun ha preso la parola tra i commenti per ricordare il momento e poi farle notare che, alla fine, ha pensato bene di sottomettersi e lo stesso le fa notare: “Lei vuole fare solo la capetta infantile e tu non dovevi chiederle scusa”. Jessica Mazzoli, però, ha voluto rispondere chiarendo che lei non si è di certo sottomessa e che la sua amica non è pazza come alcuni credono: “io non mi sono sottomessa a nessuno ,semplicemente se tu avessi guardato tutta la puntata avresti capito perché . Francesca non è una pazza”. Ma la domanda è: c’è davvero ancora chi è rimasto ancorato al Grande Fratello 16 dopo mesi e mesi? Sembra proprio di sì. Ecco di seguito il post “incriminato”:





© RIPRODUZIONE RISERVATA