Jessica Mazzoli e Asia Argento, ex di Morgan/ Due figlie con loro e.. messaggi sconci

Jessica Mazzoli e Asia Argento sono le due più illustri ex di Morgan e non tanto per i loro nomi, noti anche al grande pubblico chi più e chi meno, ma per via del fatto che entrambe hanno dato all’artista una figlia e senza ottenere molto dal loro compagno. Oggi l’artista sarà ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1 sicuramente per parlare della sua possibile candidatura a sindaco di Milano, ma nei giorni scorsi si è reso protagonista proprio per via delle accuse che gli hanno rivolto Jessica Mazzoli e il suo nuovo fidanzato, Diablo Baby. La cantante, 29 anni, mamma di Lara, 7, avuta proprio da Morgan, nei giorni scorsi ha confermato di aver ricevuto dei messaggi sconci da parte del suo ex, affermando che quello che ha detto il rapper e suo neo compagno è tutto vero. Lui aveva scritto: “Pensi di prendere per il cu*o tutti, ma ora è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe. Ora mi sono proprio incXXXXto…È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m**da, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?”.

Jessica Mazzoli e Asia Argento, ex di Morgan tra liti e battaglie social

Dall’altro lato c’è Asia Argento con la quale i rapporti sembrano un po’ più distesi anche se quello che è successo tra loro in questi anni è stato sempre un continuo tira e molla. Proprio nei giorni scorsi, in occasione dei 45 anni di Asia Argento, Morgan le ha dedicato un lungo pensiero social definendola la sua ex musa ma anche il suo ottovolante del cuore, una tragica ispirazione “alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione” parlando di rispetto e affetto. Quanto durerà? Lo scopriremo nel prossimo capitolo della loro vita.



