Jessica Mazzoli ex compagna di Morgan piange sui social/ “Pensavo di morire, ma ce l’ho fatta”

Jessica Mazzoli ricorda l’operazione di appendicite subita esattamente un anno fa e piange sui social ricordando quei terribili momenti vissuti da sola, senza la sua famiglia accanto. Era il 25 aprile 2019 quando Jessica subì un’operazione di peritonite dopo essersi sentita male nella casa del Grande Fratello 16. Un’operazione che si rese necessaria dopo una prima visita medica che portò a galla il problema. “C’è stato un momento in cui pensavo davvero di morire” – racconta oggi Jessica su Instagram. A darle forza è stata la preoccupazione per la figlia e la sua famiglia. “Pensavo a mia figlia, a mia madre, alla mia famiglia. L’unica cosa che mi faceva stare bene era il pensiero di mia figlia, di Dio come se dall’alto dovesse arrivare un aiuto sincero per continuare a vivere“, spiega tra le lacrime l’ex compagna di Morgan. Dopo la decisione di operarsi, Jessica ricevette l’affetto e il sostegno non solo del personale medico del Policlino Casilino di Roma che oggi ringrazia per averle salvato la vita, ma anche di Barbara D’Urso, la prima persona che sentì dopo l’intervento.

JESSICA MAZZOLI: “UN ANNO FA MI LIBERAVO DI…”

Dodici mesi dopo aver subito l’operazione chirurgica, Jessica Mazzoli ricorda il dolore provato in quegli istanti vissuti da sola, con il sostegno della sua famiglia lontana e del personale medico che cercò di aiutarla sin dal primo giorno. Con un lungo video pubblicato su Instagra, così, l’ex compagna di Morgan ricorda così la sua liberazione. “Esattamente un anno fa anch’io mi liberai grazie a delle persone fantastiche, di una situazione fisica pessima. Oggi mi libero ringraziando ancora queste persone a distanza di un anno. E mi libero con uno sfogo di un ricordo che fa male ma che mi ha resa più forte sotto tanti punti di vista”, fa sapere Jessica. La cosa più difficile da affrontare è stata la solitudine. Tuttavia, nonostante tutto, Jessica è riuscita a superare anche quel momento ed oggi può raccontare tutte le emozioni provate. “Non avrei mai pensato di riuscire ad affrontare una situazione del genere senza averla accanto! Eppure ce l’ho fatta”, conclude.





