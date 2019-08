JESSICA MAZZOLI FIDANZATA?/ La ex di Morgan conferma: ‘si, sono impegnata’

Jessica Mazzoli, la ex compagna di Morgan, ha risposto ad una serie di domande dei follower su Instagram. La ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello 16 si è dedicata ai suoi fan – followers rispondendo ad una serie di botta e risposta su Instagram. La cantante, oltre ad annunciare di avere nuovi progetti in cantiere, ha delineato anche un profilo di sè descrivendosi come una donna “amante della tradizione allo stesso tempo anticonformista semplice e illogica”. Ma non finisce qui, visto che alla domanda ‘sei impegnata? fatta da un follower, la Mazzoli ha risposto ‘Si’ con tanto di emoticon a forma di cuore. La risposta ha naturalmente scatenato la curiosità dei fan che si domandano: chi è il fortunato?

Jessica Mazzoli fidanzata? Ha un nuovo amore dopo Morgan?

C’è un nuovo amore nella vita di Jessica Mazzoli? Sembrerebbe proprio di si considerando la risposta data dalla ex concorrente del Grande Fratello 16 ad un follower. Dopo la fine della relazione con Morgan, con cui ha avuto anche una figlia di nome Lara, Jessica sarebbe felicemente innamorata di un nuovo uomo. Di chi si tratta? Stando alle prime indiscrezioni la Mazzoli avrebbe ritrovato la serenità tra le braccia di Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello 11 e presenza fissa dei salotti di Barbara D’Urso. A svelare il ‘loro amore’ sono stati direttamente loro, considerando che su Instagram hanno postato una serie di foto e Instagram Stories che, a detta di molti, confermerebbero il flirt tra i due. E’ davvero così?

Morgan: “Jessica Mazzoli è stata solidale e disponibile”

Intanto poche settimane fa Jessica Mazzoli e Morgan hanno deciso di fare la pace per il bene della piccola Lara. Tutto è successo durante lo sfratto del cantante, che si è trovato costretto ad abbandonare la sua casa – museo di Monza a causa di debiti non pagati. Una vicenda davvero triste per il cantautore che ha trovato in Jessica una spalla amica su cui poter contare. A rivelare il loro ‘congiungimento’ in un momento così terribile è stato proprio Marco Castoldi: ” ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato con serietà e amicizia – ha scritto -, alcuni dei quali hanno dedicato questa giornata alla mia causa assentandosi dal loro lavoro e in particolare Jessica che è stata solidale e disponibile con la sua presenza portando anche la piccola Lara che così ha potuto conoscere finalmente la sua casa e trascorrere del tempo con suo papà. Non tutti i mali vengono per nuocere”.



