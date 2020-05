Jessica Mazzoli, foto nuda su Instagram/ “Perbenisti! Ci sono tanti pregiudizi”

Pubblicità

Jessica Mazzoli come non l’avete mai vista. È effettivamente una “veste” inedita dell’ex di Morgan quella mostrata nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Più che vestita, Jessica è però svestita, anzi, completamente nuda. Nella foto particolarmente hot, l’ex gieffina si mostra infatti insaponata e, dunque, coperta di schiuma sotto la doccia. Jessica è completamente nuda e copre le parti più intime del suo corpo con le mani. “Vedete? Più di così non vado oltre! – ha scritto la Mazzoli nella didascalia che affianca la foto, per poi aggiungere – Tranquilli perbenisti! Il prossimo post sarà un mio inedito! ¿Que pasa all’inferno?” Ma, potremmo dire inevitabilmente, la foto ha scatenato sul web parecchie polemiche, soprattutto da parte di chi l’ha accusata di mettersi nuda per qualche like in più.

Pubblicità

Jessica Mazzoli replica alle critiche alla sua foto hot

Jessica Mazzoli ha allora deciso di replicare alle polemiche lanciando una provocazione. In una serie di stories su Instagram ha fatto una proposta ai suoi follower: “Ho visto che nel mio ultimo post ci sono tantissimi commenti soprattutto da parte di donne, dove dicono che io non ho bisogno di mostrare quello ma devo mostrare altro.” ha esordito. Così è partita all’attacco: “Visto che qua ci sono tanti pregiudizi, e mi sembra che la maggior parte delle persone non sia ancora pronta, io vorrei che voi mi taggaste nelle storie di un artista o comunque di un personaggio donna che mostra il suo corpo ma voi allo stesso tempo la reputate una persona intelligente e con tanta personalità”. “Li condividerò tutti”, ha così concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA