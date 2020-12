Jessica Mazzoli ospite di Francesco Fredella nel Digital Space di RTL 102.5 ha confermato di essere furiosa contro l’ex compagno Morgan e di essere pronta a vendere le cose che ha di suo e i regali che lui le ha fatto quando stavano insieme. La sua non è una ripicca bensì la voglia di battere cassa visto che l’artista avrebbe dovuto pagare gli alimenti alla Mazzoli per supportarla nella crescita della figlia per un totale di 3mila euro al mese. Lei gli è andata incontro accettandone 1500 ma non vede mai una lira. Ospite in radio conferma: “Non risponde al telefono e alle mie richieste, mi ha mandato 150 euro qualche settimana fa per rispondere alle mie richieste d’aiuto, il mio vuole essere un entrare in azione perché non ne posso più, sto facendo questo per giustizia nei confronti di mia figlia, se vi mandassi la foto dei suoi denti capireste quello che voglio dire”.

Jessica Mazzoli furiosa con Morgan “Non paga alimenti? Vendo tutto quello..”

La stessa Jessica Mazzoli si dice dispiaciuta di alimentare il gossip in questo modo perché lei fa musica ma è costretta a farlo visto che “sua figlia è stata chiusa in un cassetto”. In esclusiva a Libero ha poi raccontato: “Ha pagato gli alimenti per nostra figlia ad intermittenza nel corso del tempo, dopo le sentenze del tribunale. Ma la vita va avanti e per crescere una figlia servono soldi ogni mese. Non ad intermittenza… in questi anni, ha continuato a lavorare e a partecipare a programmi televisivi e aveva detto pubblicamente di devolvere il chachet della partecipazione ad un programma a sua figlia Lara. Mia figlia sta ancora aspettando”. Jessica Mazzoli ha deciso di mettere all’asta con 250 euro una cintura che Loredana Bertè aveva regalato a Morgan e, inoltre, anche una lettera che lui le aveva scritto durante la partecipazione ad X Factor che lei ha messo in vendita a partire da 1 euro: “un euro alla lettera per una questione morale, proprio perché non do più valore alle cose proprio come fa lui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA