Jessica Mazzoli in ospedale/ Come sta? “Saprete tutto in tv”

Jessica Mazzoli di nuovo in ospedale. L’ex compagna di Morgan da cui ha avuto una figlia, Lara, ha allarmato i fan pubblicando alcune storie su Instagram in cui è in un letto di ospedale. Jessica inquadra prima il proprio viso e poi il braccio con la flebo senza, tuttavia, svelare il motivo del suo ricovero. “Allora come potete vedere sono in questa situazione, poi lo scoprirete in tv. Vi voglio dire che ho solo troppa fame, mi mangerei quattro pizze, cinque fiorentine, solo che non posso”, si è limitata a dichiarare nelle storie. Cosa le sarà successo? La Mazzoli si sottoporrà nelle prossime ore ad un intervento chirurgico o ha avuto solo un piccolo problema che l’ha costretta al ricovero in ospedale per qualche ora? Per il momento tutto tace.

JESSICA MAZZOLI, NUOVA OPERAZIONE CHIRURGICA?

Difficile fare ipotesi sul motivo del ricovero in ospedale di Jessica Mazzoli. I fans, nel chiederle le condizioni di salute, si augurano che non si tratti di qualcosa di grave. Negli scorsi mesi, Jessica è stata già sottoposta ad un’operazione chirurgica. Tutto è accaduto durante la sua breve permanenza nella casa del Grande Fratello 16 che è stata poi costretta ad abbandonare per essere operata di peritonite. La cantante ha dovuto così rinunciare al reality per salvaguardare la propria salute, ma oggi torna a preoccupare i fans mostrandosi in ospedale. Dalle storie pubblicate, però, Jessica appare serena nonostante la fame. La cantante, dunque, sarà stata ricoverata solo per dei controlli? Lo scopriremo nelle prossime ore.

