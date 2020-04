Jessica Mazzoli/ “Morgan di nuovo papà? Contenta per lui. Lara lo ha contattato e…”

Pubblicità

Tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha scambiato due chiacchiere anche con Jessica Mazzoli. L’ex di Morgan stra trascorrendo la quarantena con sua figlia Lara, secondogenita di Marco Castoldi che proprio da poco è diventato papà per la terza volta. Ed è proprio di lui e del loro rapporto che la Mazzoli ha parlato alla fine di un filmato che ha riassunto le ultime novità sulla loro tormentata relazione genitoriale. La conduttrice ha infatti scorto sul suo viso un’espressione di disappunto proprio dopo la parte del servizio in cui si è parlato di pace con l’ex, ed è proprio per questo che ne ha chiesta poi la motivazione. Jessica ha inizialmente tentennato anche perché, come ha poi chiarito, Lara stava guardando la tv e poteva dunque ascoltare le sue dichiarazioni.

Jessica Mazzoli parla di Morgan a Pomeriggio 5: “Nostra figlia Lara gli ha scritto e…”

È proprio per tutelare sua figlia Lara che Jessica Mazzoli ha deciso di non sbilanciarsi sull’attuale rapporto con l’ex Morgan, chiedendo a Barbara D’Urso di non inoltrarsi troppo nel discorso. Tuttavia, prima di tagliare sull’argomento, ha fatto ben capire che le cose non stanno andando poi così bene. “Il rapporto è abbastanza disteso in questo momento…” ha ammesso con voce incerta, poi però la D’Urso le ha chiesto una parola sul fatto che Morgan sia da poco diventato papà per la terza volta e da una terza compagna. “Sono contenta per lui perché una nascita è sempre un dono di Dio, – ha ammesso, tuttavia ha aggiunto – però ci sarebbero molti punti a riguardo…” Jessica ha svelato che Lara ha però sentito il suo papà proprio negli ultimi giorni: “Lara ha sentito il papà per messaggio, lei ha voluto mandarle un messaggio… Quindi loro si sentono tramite messaggio e sono contenta di questo”, ha concluso.



