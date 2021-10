Jessica Mazzoli/ “Non parlo più di Morgan. Non posso e soprattutto non voglio”

Jessica Mazzoli è tornata a parlare di Morgan dopo il debutto del cantautore a Ballando con le Stelle. Marco Castoldi ha stupito davvero tutti sin dalla sua prima esibizione a tal punto da essere accostato al grandissimo Fred Astaire. Tutta la giuria ha applaudito al suo talento di ballerino e performer a cominciare da Selvaggia Lucarelli che ha detto: “da Ballando con le Stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso”. In realtà Morgan si aspettava ben altro, visto che quando l’ha vista intervenire ha detto: “tocca a Selvaggia parlare, adesso arriva la cattiveria…”, ma la Lucarelli l’ha incalzato ironizzando “sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni e io sono quella cattiva?!” facendo riferimento al loro flirt.

Morgan a Ballando con le stelle / "Sono un cantante performer, onoro gli impegni"

Se la giuria tutta ha sottolineato la bravura di Morgan, solo una persona ha preferito non esprimere alcun giudizio. Di chi parliamo? Delle ex fidanzata Jessica Mazzoli da cui il cantante ha avuto anche una figlia. Del resto il cantante durante la prima puntata si è lasciato andare ad una battuta velenosa dicendo: “spero di uscire da qui senza mettere incinta nessuno” che in tanti hanno visto come una frecciata alla ex.

Morgan: "Lite con Bugo a Sanremo? Gesto poetico"/ Lucarelli: "Sei stato un infame!"

Jessica Mazzoli: “non voglio dire niente su Morgan”

La battuta infelice di Morgan non è certo passata inosservata al pubblico che ha seguito la laison nata fra il cantautore e la ex allieva Jessica Mazzoli a X Factor 2012. Tra i due, infatti, è nato un amore che è durato anche fuori dal programma e che ha dato i suoi frutti: una bellissima bambina di nome Lara che oggi ha otto anni. Purtroppo tra i due l’amore è finito e per diverso tempo si sono lanciati accuse di ogni tipo sui social e in tv. A distanza di tempo però Jessica non vuole più parlare del suo ex compagno.

Asia Argento e Jessica Mazzoli, ex Morgan/ Due amori controversi

Raggiunta telefonicamente da Novella 2000, la cantante ha risposto lapidaria dicendo: “non parlo più di Morgan. Non posso e soprattutto non voglio dire niente”. Non solo, la cantante sarda ha aggiunto: “ho deciso di non parlare più di lui e di tenermi tutto per me. Quando mi sentirò, dirò quello che devo, tutte le cose, positive o negative che siano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA