Jessica Mazzoli nuda su Instagram/ “No like, no love”: Biagio D’Anelli…

Jessica Mazzoli come non l’avete mai vista. L’ex compagna di Morgan incanta il web mostrandosi nuda su Instagram. La cantante sfoggia la sua bellezza coprendo i punti pericolosi e infiammando letteralmente il famoso social network con i fans che le chiedono di mostrarsi totalmente nella sua bellezza. “No like, no more, no love”, scrive la cantante. “Sei bellissima”, “Per cortesia, può spostare il vestito?”, “sei favolosa”, scrivono i followers felici di rivederla nuovamente serena. Dopo il problema di salute che l’aveva costretta a lasciare la casa del Grande Fratello, la Mazzoli, grazie all’affetto della propria famiglia, è riuscita a riprendersi in fretta e per ringraziare i fans dell’affetto ricevuto, condivide una foto decisamente bollente. Tra tutti i commenti, però, non appare quello di Biagio D’Anelli. La storia tra i due continuerà o sarà giunta al capolinea?

JESSICA MAZZOLI NUDA SU INSTAGRAM: BIAGIO D’ANELLI NON COMMENTA

Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli stanno ancora insieme o sono in crisi? La cantante continua a pubblicare foto e video su Instagram senza, tuttavia, fare riferimento all’opinionista di Pomeriggio 5. Quel “no love” scritto sotto la foto in cui si mostra nuda, tuttavia, ha alimentato i rumors su una presunta crisi che avrebbe investito la storia della Mazzoli e di Biagio D’Anelli? Sarà vero? I diretti interessati non commentano. Jessica, infatti, preferisce trascorrere il weekend con la figlia con cuisi è concessa una gita fuori porta mentre Biagio, dopo essere stato a lavoro per Bologna, su Instagram Stories, ha pubblicato un video mostrando di essere in viaggio. Starà raggiungendo Jessica per trascorrere il sabato sera con lei? In attesa di scoprirlo, ecco la foto bollente della Mazzoli.





