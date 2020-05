Jessica Mazzoli, seno rifatto/ “Sono felicissima ma stavo morendo d’ansia perché…”

Pubblicità

Ospite a Pomeriggio 5, Jessica Mazzoli sfoggia in diretta il suo nuovo décolleté. Prima del lockdown e dello scoppio della pandemia di Coronavirus, l’ex compagna di Morgan ha infatti deciso di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva. A operarla il professor Lorenzetti, tra gli ospiti fissi dei programmi della D’urso. Ed è proprio la conduttrice a complimentarsi subito con Jessica per il suo “cambiamento”: “È bellissimo, davvero, stai benissimo Jessica!” esordisce la D’Urso. La Mazzoli ammette di essere davvero contenta della decisione oltre che del risultato: “Sono felicissima, mi sono trovata benissimo con il prof Lorenzetti e tutto il suo team, non mi sarei affidata a nessun altro!”

Jessica Mazzoli ha rifatto il seno: “Stavo morendo d’ansia…”

Barbara D’Urso propone a Pomeriggio 5 un filmato che riassume la prima visita di Jessica Mazzoli col professor Lorenzetti e la successiva operazione. “Stavo morendo di ansia, perché di mio sono un po’ ipocondriaca” ammette allora la Mazzoli, cosa che traspare anche dalle immagini proposte. “Jessica porta delle protesi anatomiche che assicurano un risultato naturalissimo”, spiega poi Lorenzetti. Jessica Mazzoli è particolarmente felice non solo per il nuovo décolleté ma anche per il video del nuovo brano, fatto a casa durante il periodo di quarantena. Video che Barbara D’Urso mostra poi in diretta a Pomeriggio 5. (Clicca qui per il video)



