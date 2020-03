Jessica Mazzoli Vs Alessandra Cataldo/ “Santa? Stava con Morgan quando ero incinta!”

Jessica Mazzoli non ha intenzione di venir crocefissa, non ci tiene a passare per quella amante del gossip e della notorietà in tv e, soprattutto, non ha intenzione di mandarle a dire ad Alessandra Cataldo e alla signora Luciana Colnaghi, madre di Morgan. Tutto quello che la bella Jessica aveva intenzione di dire alle due è stato concentrato in un post che lei stessa ha pubblicato poco fa su Instagram mettendo i puntini sulle i nel caso della Cataldo ma anche rivolgendosi alla madre di Morgan che, giustamente difende il figlio come farebbe ogni mamma. Ma cosa è successo e cosa ha da dire Jessica Mazzoli alle due donne attualmente impegnate nella vita dell’artista? L’attacco alla madre di Morgan riguarda le sue ultime presenze in tv quando durante le sue interviste si è riferita alla piccola Lara, sua nipote, parlando di “quella là della Sardegna” e ricordandole quindi che la bambina ha un nome.

L’ATTACCO DI JESSICA MAZZOLI AD ALESSANDRA CATALDO

Più diretto invece quello ad Alessandra Cataldo e, indirettamente, anche a Morgan. In particolare, Jessica sostiene che la relazione tra i due non sia poi così recente come vogliono far credere chiarendo subito che la donna, che presto darà all’artista un terzogenito non è “Santa” e tutto perché lei stava con il suo ex compagno già dall’ottobre del 2012: “Tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, quando io ancora ventenne e incinta all’ottavo mese di gravidanza” scrive sui social Jessica. Tutto per far capire che è inutile che lei adesso faccia la santa, come lei stessa ha scritto, e si finga così gelosa della sua privacy e dei buoni sentimenti. A chi toccherà rispondere se Alessandra Cataldo da sempre ha detto no ai riflettori e al gossip?

Ecco il post di Jessica Mazzoli:





