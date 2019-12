Jessica Mazzoli vs Morgan “incommentabile”/ “Con la figlia Lara rapporti inesistenti”

Dopo aver subito lo sfratto dalla sua casa a Monza, Marco Castoldi in arte Morgan non ha vissuto momenti semplici nell’ultimo periodo. A dare una boccata d’aria fresca al grande artista, è stata però la notizia della gravidanza della compagna Alessandra Cataldo, che presto lo renderà padre per la terza volta. A proposito delle sue relazioni passate, Jessica Mazzoli, l’ex concorrente di X Factor conosciuta proprio durante la sua partecipazione al talent che vedeva l’allora Morgan nei panni del giudice e dalla quale ha avuto la figlia Lara, è tornata di recente alla carica con nuove accuse contro di lui. Tramite le sue Instagram Stories, la cantante ed ex concorrente del Grande Fratello ha rotto il silenzio su una situazione che a quanto pare non vede ancora l’arrivo del sereno tra lei e il suo ex Morgan. Rispondendo ad alcune domande dei follower, la giovane ha detto la sua sul padre della sua bambina: “Penso che Morgan sia incommentabile. Dato che c’è qualcuno che pone questa domanda. Penso che il tutto si commenti già da sé”.

JESSICA MAZZOLI VS MORGAN SU INSTAGRAM

Parole durissime, quelle espresse da Jessica Mazzoli nei confronti di Morgan. La giovane ex concorrente di X Factor ha poi risposto ad un’altra curiosità dei follower di Instagram spiegando in che rapporti sarebbe il cantante ed ex leader dei Bluvertigo con la secondogenita, Lara: “Hai presenta l’addizione: inesistente + nulla = vuoto. Ecco!”, la replica di Jessica. Quindi ha espresso il suo desiderio per il prossimo anno in arrivo: “Mi auguro che cominci a fare il padre”, ha aggiunto. Di recente, proprio nel corso della trasmissione Live Non è la d’Urso i due ex sembravo essere finalmente riusciti a trovare un punto di incontro concedendosi la tanto agognata reciproca serenità. A quanto pare però, le assenze di Morgan nella vita della loro bambina sarebbero proseguite, a detta di Jessica, facendo precipitare ancora una volta la già delicata situazione. Jessica ha poi approfittato dell’occasione per fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale confermando di essere single nonostante il gossip la volesse vicina a Biagio D’Anelli.

