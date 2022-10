Jessica Melena, chi é la moglie di Ciro Immobile?/ Spunta il nome del 4° figlio

Jessica Melena e Ciro Immobile di nuovo genitori

Jessica Melena e Ciro Immobile si preparano a dare il benvenuto in casa al loro quarto figlio, di cui hanno dato loro stessi annuncio social il nome. A distanza di all’incirca una settimana dalla data del parto che renderà ancora una volta genitori il campione della squadra di calcio biancoceleste, Lazio, e la seducente “wags”, la coppia dà via post condiviso sui social e in esclusiva assoluta il nome del nascituro. Nel mezzo dell’attesa per la nascita del quarto figlio, Jessica Melena, tra le compagne di calciatori “wags” più seducenti, é stata immortalata in un video ripreso dal coniuge Ciro Immobile, mentre dormiva un sonno così profondo, da russare in modo fragoroso. E nel condividere il video via social, con tanto di descrizione, il calciatore della Lazio ha svelato il nome del nascituro maschietto: “Era talmente forte che pure Andrea nella pancia non è riuscito a dormire“, scrive a corredo del video il futuro papà di 4 figli.

Chi é la seducente moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena

Un video diventato in poco tempo virale via social e che Jessica Melena ha così commentato tra il serio e il faceto, riferendosi al nascituro Andrea: “Ma é proprio lui che mi fa russare così”. Insieme ai futuri neo genitori anche i primi tre figli avuti dalla coppia, Giorgia, Mattia e Michela, non vedono l’ora di conoscere Andrea, il preannunciato nuovo arrivato che segnerà la parità numerica di genere nella famiglia formata da Ciro Immobile e Jessica Melena.

E se il napoletano Ciro é noto ai più per il ruolo di calciatore, Jessica Melena originaria di un piccolo paesino della provincia di Chieti, è conosciuta dal grande pubblico non solo per essere la moglie di Immobile ma anche per il ruolo coperto nel 2017, nel docu-reality Le Capitane, trasmesso su Spike Tv. Ma nella vita lei ama fare h24 la mamma. La wags é nata in una famiglia semplice: il papà era postino e sua mamma cuoca: i due l’hanno cresciuta con un’educazione rigida, che ancora oggi la rende una persona umile. Così come suo marito, che lei stessa reputa “l’anti-calciatore”. Dopo aver conseguito la maturità ha lasciato la sua terra per trasferirsi a L’Aquila. La sua ambizione era quella di diventare criminologa e al fine di inseguire il suo grande sogno, si è iscritta alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell’Università nel capoluogo dell’Abruzzo.

Facoltà di studi che poi lei ha lasciato per seguire il suo Ciro. A differenza di molte altre ‘wags’ (mogli e fidanzate dei calciatori), la TV e la fama le interessano relativamente: non ha rifiutato di prendere parte come ospite a C’é posta per te di Maria De Filippi, in passato quando si presentava in TV con Ciro Immobile, ma il suo scopo principale è quello di crescere i suoi bambini e di mantenere l’equilibrio in famiglia.

