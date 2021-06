Jessica Melena, dedica al marito Ciro Immobile/ “Grande amore mio, che emozione…”

Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile, era tra i 16mila spettatori che, ieri sera, allo Stadio Olimpico di Roma, hanno assistito alla vittoria dell’Italia sulla Turchia nella gara di debutto degli Europei. Bellissima, con un jeans e la maglia azzurra, Jessica ha esultato sia per la vittoria degli Azzurri che per il gol del marito Ciro, il quattordicesimo con la maglia dell’Italia. “Gol e assist ❤️ grande amore mio. Ciro Immobile, che emozione tornare qui”, ha scritto Jessica lasciando trasparire il sorriso nonostante la mascherina. “Vita mia”, ha risposto Ciro Immobile che è stato anche il protagonista di un’esultanza particolare dedicata a Lino Banfi. Jessica, dunque, ha voluto far sentire il proprio supporto al marito in una serata speciale coronata non solo dal ritorno dei tifosi allo stadio, ma anche da un gol.

La storia d’amore tra Jessica Melena e Ciro Immobile

Innamorati, uniti e molto complici, Jessica Melena e Ciro Immobile hanno formato una splendida famiglia con la nascita di Michela nata nel 2013, Giorgia nata nel 2015 e Mattia nato nel 2019. Classe 1990, Jessica ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e sognava di diventare una criminologa. L’incontro con l’attaccante della Lazio ha cambiato le sue prospettive. Dopo la nascita della primogenita, Jessica e Immobile si sono sposati il 23 maggio del 2014. Molto presente sui social dove è seguita da quasi un milione di persone, Jessica condivide spesso video in cui si diverte a ballare con il marito o con le sue bambine. Tra i suoi sogni, infatti, c’era quello di diventare una ballerina. Milly Carlucci le proporrà di diventare una concorrente di Ballando con le stelle?

