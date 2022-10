Jessica Melena e Ciro Immobile, nato il 4° figlio/La dolce dedica: “Benvenuto Andrea”

Ciro Immobile e Jessica Melena danno alla luce il 4° figlio

Nonostante lo stop nel calcio che deve fronteggiare fino al rientro sul campo, Ciro Immobile si palesa l’uomo più felice del mondo dando, in queste ore, il benvenuto ad Andrea, con Jessica Melena. Ebbene sí, dopo essere stati in trepidante attesa per la nascita del quartogenito, il grande giorno é arrivato per la coppia vip, in data 19 ottobre 2023, quando cioé i due genitori e consorti hanno dato alla luce Andrea, il quarto figlio dopo Michela, Giorgia e Mattia. Con la nascita di Andrea, quindi, la family di Ciro Immobile e Jessica Melena a si allarga e raggiunge la parità numerica dei generi, a quota tre maschi e tre femmine, con 6 membri. E non poteva mancare di certo la dolcezza dei messaggi di benvenuto per la new entry nella famiglia formata da Ciro Immobile e Jessica Melena.

Lo stesso calciatore dagli occhi di ghiaccio della Lazio si é mobilitato via Instagram, con un primo post pubblico di benvenuto ad Andrea, che ha dato notizia della nascita con tanto di dedica destinata al neonato e alla dolce metà con cui lui ha allargato la family.

“La famiglia si allarga. In una giornata piena di emozioni – si legge nel messaggio ripreso dallo sportivo Immobile, su Instagram, a corredo di uno scatto del parto che vede nascere Andrea-, il regalo più bello me lo hai fatto tu @jessicamelena vera campionessa!!! Benvenuto Andrea! Ti amiamo “.

Ciro Immobile sogna il rientro in campo, dopo l’infortunio

Un messaggio intriso di emozione e fierezza quello di Ciro Immobile, che testimonia la solidità dell’amore che lo vincola alla sua fascinosa wags, che per poter assicurare l’equilibrio della famiglia decide di fare da casalinga, moglie e mamma full-time.

Nel frattempo, Ciro Immobile conta di riprendersi dall’infortunio muscolare che lo vede lontano dai campi di calcio, sognando l’obiettivo sportivo in cantiere con la Lazio. “Lotteremo per l’obiettivo”, scrive il campione a corredo di uno scatto social che ritrae la Lazio nella formazione al completo. Il 2022 calcistico di Ciro Immobile è terminato al 28′ del primo tempo nella sfida di domenica contro l’Udinese. L’uscita dal campo é avvenuta tra le lacrime per lo sportivo. Gli esami cui si é sottoposto in Paideia hanno confermato quel che si temeva. Lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Nuovi controlli sono previsti la prossima settimana ma lo stop dai campi di calcio sarà di almeno 40-45giorni. Ciro Immobile torna nel nuovo anno, dopo la sosta per il Mondiale: salterà le rimanenti cinque gare di Serie A prima della sosta per il Mondiale e le due decisive sfide per la qualificazione agli ottavi o agli spareggi di Europa League.

