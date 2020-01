Jessica Melena/ “Mio marito Immobile? Dopo 5 mesi ero già incinta” (Vieni da me)

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, sfoglia l’album di famiglia a Vieni da me. “Lei si definisce la donna dei traslochi”, comincia così l’intervista. Jessica, poi, racconta l’incontro con la sua dolce metà: “quando ho conosciuto Ciro lui era agli inizi e non sapevo come sarebbe andata. Io studiavo all’Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e abbiamo chattato per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale e Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, all’inizio non ho detto nulla ai miei genitori e quando l’hanno saputo era arrabiattisimi con me. Mio padre, in particolare, all’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me“. “Tu, però, non hai ascoltato tuo padre perchè siate andati subito a vivere insieme“, commenta la Balivo. “Sì. Dopo due mesi, abitavamo insieme a Genova perchè lui poi da Pescara si è trasferito a Genova. Era il giorno del compleanno di mio padre e lui era tristissimo e mi disse solo ‘almeno finisci l’università’. Dopo tre mesi, però, ero incinta e l’unico rimpianto è di non essermi laureata”, ricorda ancora Jessica.

JESSICA MELENA: “BALLANDO CON LE STELLE? CIRO E’ GELOSO, MEGLIO CONTINUARE SUI SOCIAL”

A 23 anni, Jessica Melena è diventata mamma per la prima volta con la nascita della piccola Michela. “All’inizio non capivo nulla e quindi chiamavo mia mamma per sapere cosa fare. Con Michela è stato tutto bellissimo e poi io desideravo la femminuccia ed è stata un’esplosione d’amore. Quindi abbiamo detto facciamone un altro. Ciro voleva un maschietto e, invece, è arrivata un’altra femmina“, spiega. Prima della nascita della seconda figlia, però, Jessica e Ciro si sposano nel paese natale di lei. Tra Ciro e Jessica, oltre all’amore, c’è anche molta complicità. I due, infatti, si divertono improvvisando anche dei bellissimi balletti. “Jessica ti piacerebbe fare Ballando con le stelle?”, chiede la Balivo. “Ciro è molto geloso, magari potrei fare un assolo”, spiega Jessica che, conoscendo il marito, preferisce continuare a ballare sui social. Nel frattempo, la famiglia si allarga ancora prima con Giorgia e poi con Mattia, nato appena cinque mesi fa.

