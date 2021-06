Jessica Melena, moglie Ciro Immobile/ Lei: “litighiamo per delle cretinate”

Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana attualmente impegnata agli Europei 2021. Proprio durante il debutto degli azzurri di Roberto Mancini, la moglie di Immobile sui social ha postato una foto in diretta dallo stadio Olimpico di Roma con un messaggio di incoraggiamento al marito impegnato in campo. “Gol e assist” scrive la donna con tanto di maglietta col numero del marito a cui ha scritto: “grande amore mio @ciroimmobile17 e che emozione tornare qui”.

Jessica è la donna della vita dell’attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana nonché la madre dei suoi figli: Michela, Giorgia e Mattia. Un grande amore quello nato tra i due, ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla bellissima moglie di Ciro Immobile. Classe 1990, Jessica è nata il 17 luglio a Bucchianico, in provincia di Chieti e da bambina aveva un grandissimo sogno: diventare una criminologa. Un sogno che ha cercato di realizzare iscrivendosi all’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila senza però riuscire a completare gli studi. La sua vita, infatti, ha preso una piega del tutto inaspettata quando ha conosciuto Ciro Immobile ed è scattato l’amore. Per questo motivo ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla famiglia e ai figli anche se, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da Me, la donna non ha nascosto di avere un grande rimpianto: “di non essermi laureata”.

Jessica Melena e il matrimonio con Ciro Immobile

L’incontro tra Jessica Malena e Ciro Immobile è avvenuto in un locale di Pescara. Un vero e proprio colpo di fulmine visto che da quel momento non si sono più lasciati. Solo un anno dopo, infatti, i due hanno organizzato il matrimonio a Bucchianico. Una cerimonia nuziale organizzata nel paese natale di Jessica presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico. L’incontro però con Ciro Immobile ha fatto saltare tutti i piani di vita della donna come ha raccontato a Vieni da me: “quando ho conosciuto Ciro lui era agli inizi e non sapevo come sarebbe andata. Io studiavo all’Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e abbiamo chattato per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale e Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, all’inizio non ho detto nulla ai miei genitori e quando l’hanno saputo era arrabiattisimi con me. Mio padre, in particolare, all’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me”.

L’amore ha vinto su tutto visto che la coppia ha avuto anche tre splendidi figli: Michela, Giorgia e Mattia. Tra loro le cose vanno alla grande, anche se come tutte le coppie ci sono dei piccoli battibecchi. “Litighiamo per un motivo molto semplice. Abbiamo tre figli e io arrivo sempre dopo di loro. Mi restano i 5 minuti finali della giornata. Vorrei che mia moglie mi dedicasse più tempo. Dopo un mese di fidanzamento l’ho lasciata per capire se fosse davvero quella giusta. Non ero mai stato seriamente con una ragazza. Dopo una settimana mi è stato chiaro, era lei” – ha detto Ciro Immobile a Vanity Fair, mentre la moglie ha precisato: “anche noi litighiamo per delle cretinate. L’ultima vera lite è stata quando ho messo il pigiama sul portabiancherie in bagno. E lui si è incazzato”.



