Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile/ “La famiglia prima di ogni cosa”

Si chiama Jessica Melena ed è la bellissima moglie di Ciro Immobile, calciatore e punta della Lazio. Donna, moglie e mamma splendida che questa sera vedremo in Tv, su Canale 5, al fianco di suo marito nel nuovo appuntamento di C’è posta per te. Eppure non si può dire che Jessica sia un volto televisivo, anzi, preferisce tenersi lontana dal gossip e dai riflettori. “FamilyFirst” scrive Malena sul suo profilo Instagram che conta, attualmente, 962mila follower. Ed è proprio spulciando su questo che Jessica palesa le cose per lei più importanti: suo marito Ciro e, soprattutto, i suoi tre bellissimi figli. Come dimenticare, d’altronde, lo scherzo fatto organizzato da Le Iene in cui proprio la bella Melena fece impazzire di gelosia l’attaccante della Lazio?

Jessica Melena e il desiderio per il 2021

E tra un post e l’altro, Jessica Melena parla di sogni, amore e desideri. Come in quello postato alla fine del 2020, una foto insieme a Ciro Immobile, accompagnata da questa didascalia: “È giunto quasi al termine questo 2020…finalmente aggiungerei!!! Un anno dove abbiamo perso tanto…dove ci è stato tolto tanto. Spero di ritrovare presto per tutti noi la serenità, la spensieratezza che ci meritiamo…. ti saluto 2020…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)





