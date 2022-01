Jessica Morlacchi a Rai 1 isolata e con mascherina/ “Fidanzato positivo al Covid”

Cosa ci fa Jessica Morlacchi in studio a Oggi è un altro giorno con la mascherina e seduta in disparte, lontana da tutti gli opinionisti? La domanda se la saranno posta tutti i telespettatori del programma condotto da Serena Bortone su Rai 1 all’inizio nella nuova puntata, prima che fosse proprio la Morlacchi a spiegarlo. “Sono stata a contatto con un positivo al Covid”, svela in diretta. Il positivo è il suo fidanzato Davide che, appena saputa la notizia, l’ha comunicato a Jessica: “Ho fatto tre dosi di vaccino, la terza il 4 gennaio, sono corsa come una pazza a fare il tampone rapido ed è negativo.”, racconta la cantante in studio.

La Bortone chiarisce: “Però la normativa prevede che si debba fare il tampone dopo 5 giorni se si è sintomatici, tu hai sintomi?” “Io niente, sto benissimo! – chiarisce la Morlacchi – Noi però ci comportiamo da bravissime persone e quindi seguiamo tutte le norme.” Jessica è perciò in studio ma, per cautela, si tiene a distanza dagli altri e indossa la mascherina, come sottolinea la conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Tu adesso puoi uscire, perché comunque hai fatto tutte le dosi di vaccino, però stai con noi, certo a distanza e con la mascherina”.

