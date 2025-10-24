Jessica Morlacchi ha svelato a La Volta Buona di aver proposto più di una canzone a Carlo Conti per Sanremo 2026.

Era giovanissima quando con i Gazosa conquistò la vittoria a Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte; ora Jessica Morlacchi sogna il ritorno sul palco dell’Ariston anche se consapevole della strada ardua per conquistare un posto nella rosa dei big. Ospite a La Volta Buona, è stata incalzata da Caterina Balivo sul tema e la risposta ha spiazzato i presenti: “Ho presentato più di una canzone per Sanremo 2026”.

La possibilità c’è, il passo necessario – ovvero la candidatura con una o più canzoni – è stato fatto; ora Jessica Morlacchi dovrà dunque attendere le scelte di Carlo Conti per quelli che saranno i concorrenti di Sanremo 2026. Nel frattempo, ci tiene a sottolineare il suo amore per il Festival a prescindere dalla distanza temporale dalla sua ultima partecipazione, per di più vittoriosa. “Perchè ho proposto più canzoni? E’ come dre: ‘Carlo, io ho sempre amato Sanremo’, a differenza di chi ha sempre preso in giro la kermesse finchè non è cambiata negli ultimi anni…”.

Jessica Morlacchi a La Volta Buona: “Sanremo 2026? Una frecciatina ci sta…”

Jessica Morlacchi non si lascia sfuggire quindi una stoccata, soprattutto nei confronti di quei big che nel tempo hanno snobbato Sanremo. “Una frecciatina ci sta tutta, chi ha sempre amato Sanremo deve faticare per partecipare, altri invece…”. L’ex cantante dei Gazosa – sempre a La Volta Buona – scherza sui presunti ‘snob’ del Festival ma ha evitato di rivelare l’identità e i destinatari della frecciatina: “Vuoi che ti faccia i nomi? Lasciamo stare”.