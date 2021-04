Jessica Morlacchi accusata su Instagram/ “Acchiappo uomini, ma per le amiche…”

Jessica Morlacchi, ospite fissa del salotto televisivo di “Oggi è un altro giorno”, programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio alle 14 dal lunedì al venerdì, anche in data odierna, giovedì 8 aprile 2021, ha dato dimostrazione del suo ruolo centrale all’interno della trasmissione, che la sta davvero consacrando definitivamente come stella della televisione nostrana. Le doti canore e musicali dell’ex Gazosa sono da tempo note a tutti, come testimoniano le sue partecipazioni a diversi programmi canori, quali “Ora o mai più” e “Tale e Quale Show”.

Anche la diretta di oggi si è aperta con la Morlacchi protagonista, con un’immediata interazione con la presentatrice, che l’ha interpellata su un problema “social” che la sta riguardando da vicino in queste ore: “Mi hanno accusato di fingere di essere un’altra persona su Instagram, per cui sto mandando messaggi da tre giorni con la mia carta d’identità”, ha asserito con la sua consueta simpatia, aggiungendo poi di sentirsi rinata da quando partecipa a “Oggi è un altro giorno”. A tal proposito, sorridendo, ha affermato “Serena, ti faccio il mezzo busto al Gianicolo”, suscitando le risate dei presenti in studio, tra cui il campionissimo de L’Eredità, Massimo Cannoletta, il quale ha detto: “Perfetto, sotto Anita Garibaldi ci mettiamo la Bortone”.

JESSICA MORLACCHI: “IO VADO A CASA DA SOLA, LE MIE AMICHE SI SPOSANO”

Jessica Morlacchi, peraltro, è dotata di una profonda dose di autoironia, come ha ampiamente dimostrato ancora una volta, incentrando un suo successivo intervento sulle difficoltà vissute a livello sentimentale: “Io acchiappo tutti quando sono con le mie amiche, poi cosa succede? Succede che io vado a casa da sola, poi le mie amiche dopo sei mesi si sposano e fanno figli”. Morlacchi gioca molto sul suo status di donna single, facendo una considerazione su Alberto Angela, che compie gli anni: “Come divulgatore mi piace moltissimo – ha detto –, ma anche l’occhio vuole la sua parte. È un piacere per me ascoltarlo e anche vederlo”. La speranza, per lei, è che l’amore vero possa palesarsi davvero presto ai suoi occhi e illuminare le sue giornate, accanto a una carriera ricca di successi (e gli esordi promettono decisamente bene).

