L’esperienza al Grande Fratello ha lasciato sicuramente tanti ricordi nel cuore e nella memoria di Jessica Morlacchi; ospite oggi di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona, la vincitrice del reality ha raccontato non solo della percezione nella Casa più spiata d’Italia ma anche di un tema sentimentale che per diverse settimane ha denuto banco.

“Quando sei lì sembra di vivere in una tua realtà; tu sai tutto, però poi inizi a vivere e dopo un po’ è come se diventasse la tua vita e iniziano a succedere ‘cose’. Situazioni che fuori da lì non vivresti mai…”, racconta così Jessica Morlacchi, con un pizzico di ironia, le sensazioni vissute al Grande Fratello per poi arrivare a Luca Calvani; il rapporto con l’attore è stato per diverso tempo un tema centrale del reality. “Sì, avevo perso la testa per Luca Calvani!” – ammette la cantante, poi scherza – “Ma anche tutti e 3 insieme, anche il compagno!”.

Dopo aver confermato la tenerezza dei suoi sentimenti per Luca Calvani ai tempi del Grande Fratello, con un pizzico di rammarico Jessica Morlacchi ha anche rivelato: “Non l’ho più sentito e mi dispiace; avevamo fatto pace nella casa…”.

Restando sui temi sentimentali, emerge tutta la verve ironica di Jessica Morlacchi quando Caterina Balivo le ricorda del simpatico siparietto dell’anno precedente – proprio a La Volta Buona – dove scherzosamente si cimentava nel fare la corte a Paolo Brosio. A tal proposito, con tono più serio, rende noto anche un ulteriore retroscena: “Lui è stato proprio carino, dovevo raggiungerlo per un evento e in quei giorni sono finita in pronto soccorso e gli ho dovuto dare buca. Mi era uscita un’ernia all’altezza della cervicale, non riuscivo a camminare per le vertigini. Lui quando l’ha saputo mi ha telefonato, a differenza di tante altre persone”.

