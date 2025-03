Volano scintille tra Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli nella Casa del Grande Fratello. A scatenare lo scontro tra le due gieffine, nel corso della semifinale, è stato il battibecco nato tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma in merito alla presunta acqua lanciata, nel quale si è poi intromessa anche Chiara con battutine varie. Un atteggiamento, questo, che non è piaciuto a Jessica Morlacchi, secondo la quale Chiara tende ad alimentare gli scontri nella Casa.

“Sei una bella viperella, non sei una che mette pace, sei una a cui piace questo teatrino, fare queste battute così ad alta voce…”, ha dichiarato la cantante in diretta su Canale 5. Una critica poi proseguita anche dopo la puntata del Grande Fratello, in confessionale: “Questo modo così lasciamolo alle medie, se proprio vogliamo andare a discutere con una persona facciamolo, invece, faccia a faccia. Tira fuori gli attributi e fammi vedere che tipo di carattere hai.” ha tuonato ancora Jessica.

Chiara Cainelli, la replica pungente alle accuse di Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Se in diretta Chiara Cainelli ha negato le accuse di Jessica, dicendo che non è stata lei la prima a fare battute sull’accaduto, dopo la puntata ha lanciato a sua volta delle stoccate a Jessica. “Io vedo una Jessica che è assente nella vita quotidiana nella casa e, semplicemente, solo nella puntata fa la sua parte, che può essere quella di provocare o stuzzicare”, sono state le parole della modella, che ora potrebbe conquistare l’ultimo posto rimasto libero nella finale di lunedì 31 marzo su Canale 5. Chiara se la vedrà con Mariavittoria Minghetti nell’ultimo televoto che proclamerà, appunto, la quinta finalista che si giocherà la vittoria contro Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi.