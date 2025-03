Nervi a fior di pelle e accuse al vetriolo, forse eufemismi rispetto a quanto realmente accaduto nel corso della diretta di questa sera del Grande Fratello. Protagonista, neanche a dirlo, Lorenzo Spolverato; quest’ultimo dopo aver dibattuto con Javier Martinez per alcune frasi dette in settimana e non solo si è ritrovato a dover fare i conti anche con Jessica Morlacchi che come dimostrato in altre occasioni sa bene come essere pungente quando necessario.

Il tema centrale erano i commenti eccessivi di Lorenzo Spolverato in determinate occasioni e Jessica Morlacchi ha voluto porre l’accento su una parola in particolare. “Hai detto: ‘Sono un gruppo di sfigati’, per caso ti riferivi anche a me?”. Il concorrente, seppur non in maniera diretta, conferma: “Quella sera c’eri anche tu, quindi in quel momento sì”. A questo punto non tarda la staffilata di Jessica Morlacchi che scatena il tripudio in suo favore da parte del pubblico: “C’è gente che si è suicidata per questa parola, imbecille!”.

Poco prima Jessica Morlacchi aveva già punzecchiato Lorenzo Spolverato con quest’ultimo che è sembrato in difficoltà nel replicare alle accuse della concorrente del Grande Fratello. “Secondo me ti sei cag*ato addosso perchè Alfonso ti ha fatto stringere il sederino”, il riferimento era alle parole di Alfonso D’Apice della scorsa settimana che ha dichiarato di essere rimasto deluso da alcuni comportamenti dell’amico. Dunque, spiazzato Spolverato che ha incassato il colpo senza ribattere in maniera argomentata; è lecito credere che la tensione tornerà ad alzarsi quanto prima. Una sensazione rincarata dalle parole sibilline di Jessica Morlacchi che, sulla volontà di saperne di più da parte di Spolverato, ha preferito rimandare il tutto a quando le luci della diretta saranno spente: “Ne parliamo quando finisce la puntata”.