Jessica Morlacchi è una concorrente del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La carriera di Jessica è iniziata molto presto con i Gazosa, una band con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 2001 nella categoria Giovani con il brano “Stai con me (Forever).” Il successo è stato improvviso e travolgente per la band che si è ritrovata a dover affrontare promozione, radio, dischi e tour. Ad un certo punto Jessica non ha più retto e i Gazosa si sono separati. “Ero troppo fragile per stare dietro ad un mondo che correva molto più veloce di me” – ha confessato la cantante dalle pagine di Gay.it; una situazione che si è fatta ancora più critica quando ha cominciato a soffrire di attacchi di panico e depressione.

“Non riuscivo più a stare sul palco. Ho passato un periodo della mia vita che non augurerei mai a nessuno” – ha detto la Morlacchi che dopo aver lasciato i Gazosa ha deciso di ritirarsi dalle scene e dal mondo dello spettacolo.

Jessica Morlacchi: dopo il rapido successo con i Gazosa lo scioglimento del gruppo e la lotta contro la depressione

La vita di Jessica Morlacchi è stata segnata da un momento molto difficile che ha costretto la cantante a lasciare il mondo della musica e dello spettacolo, Prima gli attacchi di panico e poi la depressione come ha raccontato proprio la concorrente del GF all’interno della casa.Ho sofferto di attacchi di panico e depressione, non riuscivo ad alzarmi dal letto e dormivo tutto il giorno” – ha detto la Morlacchi che sulla scia del successo dei Gazosa è entrata in crisi. Tutto è iniziato nell’estate del 2002, un anno dopo la vittoria di Sanremo e sulla scia del successo del singolo “Mi piaci tu”.

“Lo stress era tanto, mio padre non capiva” – ha confessato la Morlacchi che si è ritrovata a vivere una adolescenza diversa dai suoi coetanei fino ad un crollo emotivo e personale che l’ha costretta a chiudersi in casa. “Vedevo bianco, mi buttavo per terra e non volevo camminare” – ha confessato la cantante che si è chiusa in casa. Il culmine è arrivato quando ha iniziato a soffrire di depressione e agorafobia e non aveva più alcun interesse ad uscire di casa e vedere persone. “Dormivo tutto il giorno, dalla mattina alla sera e ho smesso di lavorare” – ha detto la Morlacchi che è tornata a vivere grazie ad un lungo percorso di terapia.

