Chi è la madre di Jessica Morlacchi: il ritorno a La Volta Buona

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona in onda oggi, lunedì 15 settembre, su Rai 1, c’è anche Jessica Morlacchi. A distanza di mesi dalla sua vittoria al Grande Fratello, la cantante torna in televisione per parlare della sua carriera e progetti futuri. Tra i momenti più memorabili del suo percorso al GF, c’è sicuramente la sorpresa della mamma, che l’ha commossa fino alle lacrime. Ma, chi è esattamente la madre di Jessica? Il suo nome è Marina e, per la Morlacchi, è molto di più di una mamma. Le due, infatti, hanno un rapporto quasi simbiotico, tanto da vivere ancora insieme.

Prima di entrare nella Casa, Jessica aveva raccontato della loro convivenza, svelando anche che dormivano nella stessa stanza. Insomma, un rapporto veramente speciale, da vere migliori amiche. L’ex gieffina è solita confidarsi costantemente con la madre, chiedendole consiglio per ogni aspetto della sua vita. Per circa 10 anni, la Morlacchi ha sofferto di depressione, uscendo raramente di casa, ed è stato proprio in quei momenti che la presenza di Marina è stata fondamentale per riuscire a farle riprendere in mano la sua vita.

Jessica Morlacchi ospite a La Volta Buona: il rapporto con sua madre Marina

Ovviamente, Marina sempre creduto nel talento di Jessica, accompagnandola fin dagli esordi con i Gazosa e rimanendole accanto quando il successo è andato scemare. Nel loro rapporto, però, non mancano le tipiche discussioni madre-figlia. Difatti, Jessica ha spesso scherzato sul fatto che litigano perché la mamma fuma troppo o perché si esprime in maniera troppo diretta. Tuttavia, di stratta sempre di battibecchi passeggeri, rendendo la loro relazione ancora più autentica.

Non a caso, la visita di Marina al Grande Fratello è stata una delle più emozionanti dell’edizione, facendo scoppiare la cantante in lacrime. A questo punto, non resta che seguire la nuova puntata de La Volta Buona per scoprire se Jessica Morlacchi parlerà nuovamente del rapporto con la sua mamma.

