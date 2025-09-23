Chi è Davide, l'ex fidanzato di Jessica Morlacchi? Dopo il Grande Fratello la cantante ha ritrovato l'amore?

Nel salotto de La volta buona tra gli ospiti di Caterina Balivo ci sarà anche Jessica Morlacchi nella puntata di oggi, dove si parlerà di ex fidanzati. La cantante tornerà a parlare dell’ex fidanzato Davide? Lui è un pasticciere, si erano conosciuti nello studio di Oggi è un altro giorno ed era scattata subito la scintilla tra loro. Pochi mesi dopo lei lo aveva anche presentato in televisione, definendolo un ragazzo buonissimo e dall’animo dolce. A Serena Bortone il ragazzo si era detto innamoratissimo dell’ex gieffina, aveva poi rivelato di aver conquistato la sua famiglia con i suoi dolci.

Erano stati gli espressivi occhi di Jessica Morlacchi a farlo innamorare, Davide a Oggi è un altro giorno aveva detto che per capirla non aveva bisogno di parole ma di un suo sguardo. Sembrava procedere a gonfie vele la loro storia d’amore, nel 2022 però hanno deciso di prendere strade diverse. Il motivo della rottura? La cantante non ha mai raccontato cosa li ha spinti a dirsi addio, lei è sempre stata molto riservata in merito alla sua sfera personale.

Jessica Morlacchi dopo il Grande Fratello è ancora single?

Tra gli ex della cantante anche Rosario Albanese, un imprenditore romano che si occupa di grafica pubblicitaria. Con lui sembrava aver ritrovato la felicità ma tra loro non ha funzionato, infatti quando è approdata nella casa più spiata dagli italiani ha fatto sapere di essere ancora in cerca del vero amore. Al Grande Fratello si era avvicinata molto a Luca Calvani, lei stessa in più occasioni ha ammesso che aveva preso una cotta per l’attore toscano che però lui non ha ricambiato.

Sono passati mesi dalla fine del reality, dove si è aggiudicata la vittoria, Jessica Morlacchi ha ritrovato l’amore? A quanto pare la cantante è ancora single, sui social e nelle varie ospitate e interviste rilasciate non ha mai rivelato di avere un nuovo fidanzato. Potrebbe avere un nuovo fidanzato che preferisce ancora tenere segreto? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni sulla sua sfera sentimentale per saperne di più.

