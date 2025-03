Jessica Morlacchi, chi sono i nipoti e la sorella Giada: la passione per la musica

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 17 marzo 2025, con il Grande Fratello che ormai procede a passo spedito verso la finalissima in programma il prossimo 31 marzo. Anche questa sera, oltre ai consueti colpi di scena, tra eliminazioni e nomination, ci saranno numerose sorprese per i concorrenti e una in particolare, decisamente emozionante, coinvolgerà Jessica Morlacchi, già certa di un posto per la finale.

Come riportano le anticipazioni di Mediaset Infinity di questa nuova puntata, la cantante riceverà infatti una bellissima sorpresa: l’incontro con i suoi adorati nipotini, che avranno così modo di riabbracciarla dopo tantissimi mesi distanti. Di loro non si conoscono informazioni specifiche inerenti per esempio ai loro nomi o alla loro età. Qualcosa in più sappiamo invece di Giada, sorella di Jessica Morlacchi, alla quale la gieffina è legata da un rapporto indissolubile e impreziosito anche dalla comune passione per la musica.

Jessica Morlacchi e la sorella Giada: unite dalla musica e dall’amore per la famiglia

Giada, sorella di Jessica Morlacchi, è anch’essa una cantante ed entrambe hanno respirato aria di musica in casa sin da piccoline, ereditando questa passione dal padre Mauro, bassista. La concorrente del Grande Fratello, nello specifico, si è avvicinata al mondo delle sette note proprio grazie al padre e alla sorella (quest’ultima è vicina a generi quali il soul, il blues e il RnB).

A 7 anni Jessica ha iniziato a studiare il basso, approfondendo poi il canto a partire dai 17 anni; a seguire, come ben sappiamo, il grande successo con i Gazosa, da Stai con me (Forever) a www.mipiacitu. La cantante si è sempre distinta per una voca potente e raffinatissima, non solo in carriera ma anche durante il Grande Fratello. La musica è sempre stata il motore della sua vita, così come la sua famiglia, alla quale è legatissima; e proprio un pezzo di famiglia, in questo caso i suoi adorati nipotini, questa sera le faranno visita nella Casa più spiata d’Italia.

