Da quanto è tornata in gioco al Grande Fratello, Jessica Morlacchi sta mostrando un lato inedito di sé stessa. Qualche settimana fa, la gieffina aveva deciso di abbandonare il reality dopo essere stata punita con un provvedimento disciplinare in seguito alla lite avuta con Helena Prestes. Convinta che i suoi insulti non fossero paragonabili ai gesti aggressivi della modella – con il famoso lancio del bollitore – Jessica aveva scelto di protestare lasciando la Casa di sua spontanea volontà. Tuttavia, pochi giorni dopo, è stato organizzato un ripescaggio, al quale ha deciso di partecipare. Vicendolo, è quindi riuscita a tornare ufficialmente in gara come concorrente.

Questi giorni di pausa dalla Casa sembrano averle dato nuova energia per riprendere il suo percorso nel programma con ancora più grinta. La cantante continua a sfoggiare la sua lingua tagliente, ma allo stesso tempo sta lasciando emergere anche il suo lato più fragile. Un momento particolarmente emozionante è avvenuto ieri sera, sabato 1 febbraio, durante la festa del Capodanno Cinese. A fine serata, gli inquilini hanno lanciato una lanterna ciascuno, esprimendo un desiderio. È stato allora che Jessica si è completamente aperta, rivelando il suo sogno più grande: costruire una famiglia tutta sua.

Proprio poco prima di far volare la lanterna, Jessica Morlacchi si è girata verso i suoi coinquilini e ha detto: “Vorrei crearmi una famiglia come quella che ho avuto. Questo è il mio più grande desiderio, poter creare la mia e la desidero proprio come l’ho avuta io, uguale. Non so ancora se sono in tempo, però ci proverò”. Un discorso toccante, in cui molte donne possono ritrovarsi, soprattutto quelle che vivono con il timore di essere in ritardo nel realizzare il desiderio di diventare madri o costruire una famiglia. “Desidero che la mia famiglia sia sempre felice e in salute, e a voi auguro di realizzare ogni obiettivo e traguardo”, ha poi aggiunto la cantante, prima di guardare la lanterna volare nel cielo.

Dopo queste emozionanti parole, Pamela Petrarolo si è avvicinata verso l’amica, stringendola in un caloroso abbraccio. “Ma sono in ritardo?”, ha chiesto Jessica, che oggi ha 37 anni. “Ma che ritardo! Io l’ultima figlia l’ho fatta a 43 anni”, ha risposto l’ex Non è la Rai, rassicurando la gieffina e raccontandole la sua esperienza personale. A questo punto, chissà se Alfonso Signorini deciderà di parlare di questo importante argomento nella prossima puntata del Grande Fratello.